    14:39, 30 Наурыз 2026 | GMT +5

    Алдағы күндері 32 градусқа дейін ысиды

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ алдағы үш күнге 31 наурыз бен 1, 2 сәуірге арналған ауа райы болжамын жариялады.  

    Фото: pexels

    Республиканың басым бөлігінде жауын-шашынсыз, жылы көктемгі ауа райы сақталады. Тек батыс өңірлерде және оңтүстік облыстардың таулы аймақтарында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты найзағай ойнап, жаңбыр жауады, батыста кей уақыттарда нөсер жаңбыр болады. Сондай-ақ желдің жылдамдығы 15–20 м/с дейін күшейеді. Түнгі және таңғы уақытта республика бойынша тұман түсуі мүмкін.

    Күндіз ауа температурасы:

    солтүстік-батыста +17…+26°С,
    солтүстікте +13…+20°С,
    орталықта +12…+23°С,
    шығыста +5…+22°С,
    оңтүстік және оңтүстік-шығыста +23…+32°С,
    ал батыста +20…+25°С-тан +13…+20°С-қа дейін төмендейді.

    Айта кетелік СҚО Ақжар ауданында автожолдың учаскесін су басқан еді

    Тегтер:
    Қазгидромет Ауа райы Жауын-шашын
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
