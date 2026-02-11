Алдағы күндері кей өңірде 33 градус аяз болады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан аумағының басым бөлігінде солтүстік-батыс антициклон сілемінің әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы болады.
Тек республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын, кей жерлерде қатты жауын-шашын болжанады.
Республика бойынша жел күшейіп, тұман басады, ал оңтүстік пен оңтүстік-шығысында көктайғақ, жаяу бұрқасын болжанады.
Температуралық фонда біртіндеп жылынады: Елдің батысында түнде 15–25° аяздан 2–12° аязға дейін, күндіз 5–15° аяздан 5° аяз – 5° жылыға дейін.
Солтүстігінде, солтүстік-батысында түнде 20–31° аяздан 15–25° аязға дейін, күндіз 15–22° аяздан 5–13° аязға дейін.
Орталығында түнде 20–31° аяздан 12–23° аязға дейін, күндіз 10–20° аяздан 1–12° аязға дейін. Республиканың шығысында түнде ауа температурасы 13–23° аяздан 25–33° аязға дейін төмендейді.