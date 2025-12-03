KZ
    17:37, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алдағы күндері күн райы құбылмалы болады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның басым бөлігінде солтүстік-батыс циклонының ойысы мен атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты ауа райы құбылмалы болады. 

    зима, погода, ауа райы, қыз
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Жаңбыр және қар түріндегі жауын-шашын күтіледі. Елдің солтүстігі, шығысы және орталығында жаяу бұрқасын, көктайғақ болжанады. Тек республиканың батысында 4–5 желтоқсанда антициклонның ықпалымен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

    Температуралық фон бойынша айтарлықтай өзгеріс болмайды.

    Айта кетелік ШҚО-да желтоқсанда аяз түсіп, қалың қар жауады

    Сонымен қатар 3 желтоқсанда Ақтөбе, Алматы, Шымкент, Өскемен, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау қалаларында, түнде Астана, Петропавл, Қостанай қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдай болатыны туралы жазған едік

