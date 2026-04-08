    11:29, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Алдағы күндері күн суытады

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ 9-11 сәуірге арналған ауа райы болжамын жариялады. 

    Фото: Ағыбай Аяпберегнов / Kazinform

    Алдағы күндері Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болып сақталады, жаңбыр жауады.

    9 сәуірде республиканың солтүстік-батысында, солтүстігінде және оңтүстік-шығысында, 10 сәуірде батысында, солтүстігінде және оңтүстік-шығысында найзағай, бұршақ жауып, екпінді жел тұрып, жаңбыр жауады. 

    Түнгі уақытта солтүстік-батыс пен солтүстікте жауын-шашын (жаңбыр, қар) болжанады, ал 11 сәуірге қараған түні елдің шығысында қар, жаяу бұрқасын және көктайғақ болады.

    Республика бойынша жел күшейіп, түнгі және таңғы уақытта тұман болады.

    Солтүстік, солтүстік-батыс, орталық және шығыс өңірлерде ауа температурасының төмендеуі күтіледі:

    түнде 0–8 градус жылыдан 0–5 градус аязға дейін,
    күндіз 10–23 градустан 7–15 градусқа дейін.

    Елдің қалған аумақтарында ауа температурасы көктемге тән жайлы деңгейде сақталады. 

    Айта кетелік синоптиктер бүгін 7 қалада ауа сапасының төмендейтінін хабарлаған еді

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Соңғы жаңалықтар