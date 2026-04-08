Алдағы күндері күн суытады
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ 9-11 сәуірге арналған ауа райы болжамын жариялады.
Алдағы күндері Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болып сақталады, жаңбыр жауады.
9 сәуірде республиканың солтүстік-батысында, солтүстігінде және оңтүстік-шығысында, 10 сәуірде батысында, солтүстігінде және оңтүстік-шығысында найзағай, бұршақ жауып, екпінді жел тұрып, жаңбыр жауады.
Түнгі уақытта солтүстік-батыс пен солтүстікте жауын-шашын (жаңбыр, қар) болжанады, ал 11 сәуірге қараған түні елдің шығысында қар, жаяу бұрқасын және көктайғақ болады.
Республика бойынша жел күшейіп, түнгі және таңғы уақытта тұман болады.
Солтүстік, солтүстік-батыс, орталық және шығыс өңірлерде ауа температурасының төмендеуі күтіледі:
түнде 0–8 градус жылыдан 0–5 градус аязға дейін,
күндіз 10–23 градустан 7–15 градусқа дейін.
Елдің қалған аумақтарында ауа температурасы көктемге тән жайлы деңгейде сақталады.
Айта кетелік синоптиктер бүгін 7 қалада ауа сапасының төмендейтінін хабарлаған еді.