Алдағы күндері Таяу Шығыстан қанша адам елге жеткізілетіні мәлім болды
АСТАНА. KAZINFORM — Эвакуация басталғалы бері Таяу Шығыс елдерінен 6 мыңға жуық қазақстандық елге қайтарылған. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев мәлім етті.
— Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі уәкілетті мемлекеттік органдармен бірлесіп, Таяу Шығыстағы қақтығыс аймағынан Қазақстан азаматтарын елге қайтару жұмыстарын жалғастырып жатыр. Біз отандастарымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бар күш-жігерімізді салудамыз және кез келген жағдайда жан-жақты қолдау көрсетіп жатырмыз. Қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасы азаматтарының арасында зардап шеккендер немесе қаза болғандар туралы ақпарат түскен жоқ. Эвакуация басталғалы бері уәкілетті мемлекеттік органдардың резидент және резидент емес әуе компанияларының көмегімен 8585 қазақстандық елге қайтарылды, — деді Ерлан Жетібаев министрліктегі баспасөз мәслихатында.
Оның айтуынша, алдағы күндері Израильден — 78, Қатардан — 350, Біріккен Араб Әмірліктерінен — 550, Сауд Арабиясынан 300 адамды эвакуациялау жоспарланған.
— Әуе рейстерінен бөлек, азаматтарды шығару жерүсті жолдары арқылы да қарастырылған. Атап айтқанда, Әзербайжан, Армения және Түрікменстанның құрлықтағы шекаралары арқылы эвакуациялау жүзеге асып жатыр. Барлығы, Ираннан 66 адам елге қайтарылды, — деді ресми өкіл.
