    13:36, 01 Желтоқсан 2025

    Алдағы күндері қар жауып, бұрқасын болады

    АСТАНА. KAZINFORM — Елдің басым бөлігінде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты құбылмалы ауа райы сақталады. 

    Фото: Алина Төлеубаева / Kazinform

    Елдің басым бөлігінде жаңбыр және қар түрінде жауын-шашын болады. Республиканың солтүстігінде, шығысында, орталығында жаяу бұрқасын, көктайғақ болады.

    Тек батыста, сондай-ақ 2–3 желтоқсанда республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында антициклон тарамының әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы болады.

    Температуралық тыныста айтарлықтай өзгерістер күтілмейді. 

    Айта кетелік қыстың алғашқы күні ауа райы қандай болатыны туралы жазған едік

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
