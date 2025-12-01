13:36, 01 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Алдағы күндері қар жауып, бұрқасын болады
АСТАНА. KAZINFORM — Елдің басым бөлігінде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты құбылмалы ауа райы сақталады.
Елдің басым бөлігінде жаңбыр және қар түрінде жауын-шашын болады. Республиканың солтүстігінде, шығысында, орталығында жаяу бұрқасын, көктайғақ болады.
Тек батыста, сондай-ақ 2–3 желтоқсанда республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында антициклон тарамының әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы болады.
Температуралық тыныста айтарлықтай өзгерістер күтілмейді.
Айта кетелік қыстың алғашқы күні ауа райы қандай болатыны туралы жазған едік.