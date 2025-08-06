14:53, 06 Тамыз 2025 | GMT +5
Алдағы тәуліктерде күн тағы ысиды
АСТАНА. KAZINFORM – Оңтүстік өңір тұрғындары үшін ыстықтан аз ғана үзіліс берген салқын ауа массалары ұзаққа созылмады, деп хабарлайды «Қазгидромет» РМК-сы.
Ксәіпорынныңмәліметтеріне қарағанда, 8 тамыздан бастап Иран аймақтарынан Қазақстанның оңтүстігіне қайтадан жылы әрі құрғақ ауа массалары келе бастайды. Бұл өз кезегінде күндізгі ауа температурасының +35…+41°С дейін көтерілуіне әкеледі. Ал солтүстік өңірлерде керісінше, суық ауа массаларының ықпалы сақталады – жаңбыр, найзағай, кей жерлерде қатты жаңбыр жауып, бұршақ түсуі мүмкін.
Осыған дейін Жапонияда апта ішінде аптап ыстықтан 18 адам қайтыс болғаны туралы жаздық.