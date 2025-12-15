Алдағы уақытта 28 градус аяз болады
АСТАНА. KAZINFORM — Ауқымды циклон Қазақстан Республикасының аумағының басым бөлігінде өз ықпалын сақтайды.
Осыған байланысты қар жауып, бұрқасын болады, ал елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын, көктайғақ болады, таулы аймақтарда бұрқасын болады.
Республика бойынша екпінді жел соғады жылдамдығы 15–20 м/с, кей жерлерде 23–28 м/с-қа дейін күшейеді. Елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында түнгі және таңғы уақытта тұман болжанады.
Температуралық фон да өзгереді: батыс өңірлерде түнде ауа температурасы 10–18 аяздан 3–13 аязға дейін ауытқиды, күндіз 0–15 градус аяздан 3 – 5 градусқа дейін жылынады. Солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде түнгі уақытта температура 7–15 аяздан 12–28 аязға дейін төмендейді, күндіз 5–15 аяздан 8–18 аязға дейін болады.
Елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында түнде 3–11 аяздан 5–20 аязға дейін төмендеп, күндіз 5 аяз – 2 жылудан 1–13 аязға дейін өзгеруі күтіледі.
Айта кетелік 15 желтоқсан күні ауа райы жағдайына байланысты еліміздің бірнеше өңіріндегі республикалық маңызы бар автожолдарда қозғалыс режимі өзгерген еді.