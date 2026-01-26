Алдағы үш күнде ауа райы қандай болады
АСТАНА. KAZINFORM – 27-29 қаңтар күндері оңтүстік циклон шығысқа қарай жылжып, республиканың басым бөлігін қамтиды
Ел аумағында қар жауады, ал оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде жауын-шашын жаңбыр мен қар түрінде күтіледі. Кей жерлерде боран соғып, көктайғақ болып, жел күшейеді.
Солтүстік-батыс, солтүстік және орталық аймақтар антициклонның ықпалында болады. Бұл өңірлерде тынық, аязды, негізінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Кезеңнің басында батыс және солтүстік облыстарда аязды ауа райы болады, түнгі ауа температурасы -20…-35°С шамасында болады. Кейін ауа температурасының жоғарылауы болжанады: батыс пен солтүстікте түнде -7…-20°С-қа дейін, күндіз -2…-12°С-қа дейін.
Ал орталық, шығыс және оңтүстік-шығыс өңірлерде ауа температурасы төмендейді: түнде -3…-18°С, таулы аудандарда -15…-23°С, күндіз 0…-7°С, таулы жерлерде -8…-15°С болады.
