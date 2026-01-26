KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    14:36, 26 Қаңтар 2026

    Алдағы үш күнде ауа райы қандай болады

    АСТАНА. KAZINFORM – 27-29 қаңтар күндері оңтүстік циклон шығысқа қарай жылжып, республиканың басым бөлігін қамтиды

    погода, снег, ауа райы, дождь, потепление, қар, жанбыр, гололед, снег расстаял
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Ел аумағында қар жауады, ал оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде жауын-шашын жаңбыр мен қар түрінде күтіледі. Кей жерлерде боран соғып, көктайғақ болып, жел күшейеді.

    Солтүстік-батыс, солтүстік және орталық аймақтар антициклонның ықпалында болады. Бұл өңірлерде тынық, аязды, негізінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

    Кезеңнің басында батыс және солтүстік облыстарда аязды ауа райы болады, түнгі ауа температурасы -20…-35°С шамасында болады. Кейін ауа температурасының жоғарылауы болжанады: батыс пен солтүстікте түнде -7…-20°С-қа дейін, күндіз -2…-12°С-қа дейін.

    Ал орталық, шығыс және оңтүстік-шығыс өңірлерде ауа температурасы төмендейді: түнде -3…-18°С, таулы аудандарда -15…-23°С, күндіз 0…-7°С, таулы жерлерде -8…-15°С болады. 

    Айта кетелік бүгін жолдағы ахуал қандай екенін жазған едік

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
