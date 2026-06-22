Алдағы үш күнде солтүстікте салқындап, оңтүстікте +40 градусқа дейін ыстық болады
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ Қазақстан бойынша 23–25 маусымға арналған ауа райы болжамын жариялады.
Синоптиктердің болжамынша, аптап ыстықтан кейін еліміздің солтүстік өңірлерінің тұрғындарын аздап салқындау күтіп тұр. Қазақстан аумағына циклон ығысып келіп, жаңбыр, найзағай, бұршақ, желдің екпінді күшеюі және шаңды дауылдар әкеледі.
Алайда осыдан кейін көптен күткен салқын ауа райы орнайды: еліміздің солтүстік және орталық өңірлерінде ауа температурасы қолайлы +23…+28 градус шамасында болады.
— Дегенмен, барлық өңірлерде ыстықтың беті қайтпайды. Қазақстанның оңтүстік және шығыс аймақтарына Өзбекстан аумағынан құрғақ әрі жылы ауа массаларының келуі жалғасады. Соның әсерінен бұл өңірлерде ауа температурасы +33…+38 градусқа дейін сақталып, жекелеген аудандарда өте қатты ыстық +40 градусқа дейін жетеді, — делінген хабарламада.
Айта кетейік, 22 маусымда Қазгидромет елдің 17 облысы мен Астана қаласында дауылды ескерту жариялады.