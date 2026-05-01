Алдағы үш күнде жаңбыр жауып, жел тұрады - Қазгидромет
АСТАНА. KAZINFORM - «Қазгидромет» РМК 2026 жылғы 2–4 мамырға арналған ауа райы болжамын ұсынды.
Синоптиктердің мәліметінше, атмосфералық ағындардың өтуіне байланысты еліміздің басым бөлігінде күн құбылмалы болады. Көп өңірде найзағай ойнап, жаңбыр жауады.
Оңтүстік, оңтүстік-шығыс аймақтарда, сондай-ақ 4 мамыр күні солтүстік-батыста нөсер жаңбыр жаууы ықтимал. Кей жерлерде бұршақ түсіп, екпінді жел соғуы мүмкін. Түнгі және таңғы уақытта республика бойынша тұман түсуі ықтимал.
Батыс, солтүстік-батыс, солтүстік және орталық өңірлерде түнде 3 градусқа дейін үсік жүреді.
Күндіз ауа температурасы біртіндеп көтеріледі:
батыста +17…+32,
солтүстік-батыста +15…+30,
солтүстікте +15…+23,
орталықта +17…+27 градусқа дейін жетеді.
Ал шығыс пен оңтүстік-шығыста күндізгі температура төмендеп, тиісінше +14…+25 және +13…+23 градус шамасында болады.
Осыған дейін ТЖМ табиғатта және су жағасында қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырды.