    Алдағы үш күнде жауын-шашынды болады

    АСТАНА. KAZINFORM – Республиканың басым бөлігінде атмосфералық фронтальды бөліктің өтуіне байланысты тұрақсыз ауа райы сақталады. 

    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Соның салдарынан жаңбыр жауып, найзағай болады.

    27 мамырда еліміздің батысында, 27-28 мамырда оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында және орталығында, 28 мамырда солтүстігі мен шығысында қатты жаңбыр жауып, бұршақ түсіп, екпінді жел соғады. Республика бойынша желдің күшеюі болжанады.

    26-27 мамыр түндерінде елдің шығысында 2 градусқа дейін үсік жүруі мүмкін.

    Температуралық фон біртіндеп төмендейді: күндіз батыста +16…+28°С, солтүстікте және орталықта +18…+25°С, шығыста +23…+30°С, ал оңтүстікте +20…+27°С болады.

    Айта кетелік 26 мамырда ауа райы қандай болатыны туралы жазған едік.

    Ауа райы Жауын-шашын Қазгидромет
    Назым Бөлесова
