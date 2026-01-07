KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    18:47, 07 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы ұсынылды

    АСТАНА. KAZINFORM – 8-10 қаңтар аралығында елдің көп бөлігі кең антициклон ықпалында болады, оның әсерінен көбінесе жауын-шашынсыз ауа райы болады.

    голуби, зима
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Тек Қазақстанның батысы, солтүстік-батысы және солтүстігі атмосфералық фронт ықпалына түседі, соның салдарынан жаңбыр мен қар жауып, көктайғақ болады.

    Елдің солтүстігінде қар жауып, жаяу бұрқасын болады. Сондай-ақ елдің көп бөлігін тұман басып, екпінді жел тұрады.

    Республика бойынша ауа температурасы біртіндеп көтеріледі:
    Батыс: түнде -8°…+5°, күндіз -3°…+8°
    Солтүстік-батыс: түнде -5°…-20°, күндіз -8°…+1°
    Солтүстік: түнде -7°…-15°, күндіз -2°…-10°
    Орталық: түнде -5°…-15°, күндіз 0°…-6°
    Шығыс: түнде -10°…-20°, күндіз -2°…-13°
    Оңтүстік: түнде -7°…+2°, күндіз +1°…+14°
    Оңтүстік-шығыс: түнде 0°…-8°, таулы аймақтарда -13°…-18°, күндіз +3°…+12°, таулы аймақтарда -3°…+2°.

    Қазгидромет Ауа райы Боран Қар
