Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы ұсынылды
АСТАНА. KAZINFORM – 8-10 қаңтар аралығында елдің көп бөлігі кең антициклон ықпалында болады, оның әсерінен көбінесе жауын-шашынсыз ауа райы болады.
Тек Қазақстанның батысы, солтүстік-батысы және солтүстігі атмосфералық фронт ықпалына түседі, соның салдарынан жаңбыр мен қар жауып, көктайғақ болады.
Елдің солтүстігінде қар жауып, жаяу бұрқасын болады. Сондай-ақ елдің көп бөлігін тұман басып, екпінді жел тұрады.
Республика бойынша ауа температурасы біртіндеп көтеріледі:
Батыс: түнде -8°…+5°, күндіз -3°…+8°
Солтүстік-батыс: түнде -5°…-20°, күндіз -8°…+1°
Солтүстік: түнде -7°…-15°, күндіз -2°…-10°
Орталық: түнде -5°…-15°, күндіз 0°…-6°
Шығыс: түнде -10°…-20°, күндіз -2°…-13°
Оңтүстік: түнде -7°…+2°, күндіз +1°…+14°
Оңтүстік-шығыс: түнде 0°…-8°, таулы аймақтарда -13°…-18°, күндіз +3°…+12°, таулы аймақтарда -3°…+2°.
Айта кетелік ауа райының бұзылуына байланысты ШҚО-да жол жабылған еді.