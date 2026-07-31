Алдағы үш тәулікте 40 градусқа дейін ыстық сақталады
АСТАНА. KAZINFORM — Алдағы үш тәулікте Қазақстанда ауа райы тұрақсыз болады. Ел аумағының басым бөлігінде ыстық ауа райы сақталады.
Елдің басым бөлігінде жауын-шашын негізінен жергілікті және өткінші сипатқа ие болады, тек солтүстік және орталық өңірлерде қатты жаңбыр, бұршақ пен қатты жел болжанады.
Ең жоғары температура оңтүстікте, оңтүстік-шығыста, шығыста және орталық аймақтарда күтіледі, күндіз ауа температурасы +35...+40°C дейін жоғарылайды, ал еліміздің батысында 1 тамыздан бастап ауа райының өзгеруі басталады, ауа температурасы сәл төмендейді, бірақ климаттық нормадан жоғары қалады.