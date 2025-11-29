Алдағы үш жылда су үнемдеу технологиясын енгізуді субсидиялауға 214 млрд теңге бөлінеді
АСТАНА. KAZINFORM – Су үнемдеу технологияларын енгізуді ынталандыру мақсатында мемлекеттік қолдау тетіктері қайта қаралды: ұңғыма бұрғылау және су үнемдейтін жабдық сатып алуға жұмсалған шығындардың өтемақы үлесі 50%-дан 80%-ға дейін артты.
Бұл туралы Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов айтты. Суды субсидиялау дифференцияланып, оның мөлшері тікелей су үнемдеу жүйелерін қолдануға байланысты белгіленген.
Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін 2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджеттен инвестициялық субсидияларға 214 млрд теңгеден астам, ал суару суының құнын субсидиялауға 13,5 млрд теңге көлемінде трансферттер қарастырылған.
«Жалпы алғанда, мемлекет қолдау көрсетіп отырған су саласына кешенді көзқарас ауыл шаруашылығы секторын тұрақты дамытуға және сенімді су қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп сенеміз. Бұл – ұлттық қауіпсіздік пен азаматтардың әл-ауқатының маңызды құрамдас бөлігі. Ал жергілікті атқарушы органдардан барлық қатысушының жұмысын нақты үйлестіру, іс-шараларды уақытылы орындау, бөлінген қаражатты тиімді және мақсатты пайдалану, сондай-ақ жұмыстардың сапасын тұрақты бақылау талап етіледі. Тек жергілікті деңгейде жауапкершілікпен жұмыс атқарғанда ғана біз қойылған мақсаттарға жете аламыз», – деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
Кейін министрлік өкілдері ауыл әкімдерінің сұрақтарына жауап берді. Су шаруашылығы ведомствосының басшысына ауыл тұрғындарын суару суымен қамтамасыз ету, су үнемдеу технологияларын енгізуді субсидиялау және пилоттық жобаларды іске асыру, каналдар мен коллекторларды реконструкциялау, жаңа су қоймаларын салу, ауыл шаруашылығы мен екінші сектордағы жеке шаруашылықтарды сумен қамтамасыз ету мәселелеріне қатысты сұрақтар қойылды.
Айта кетейік, су үнемдеу технологиялары пайдаланылатын егіс алқабының аумағы 86%-ға ұлғайды.