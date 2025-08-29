Александр Бублик АҚШ ашық чемпионатының үшінші айналымына өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 24-ракеткасы Александр Бублик АҚШ ашық чемпионатында екінші жеңісіне қол жеткізді.
Қазақстандық теннисші екінші айналымда әлемдік рейтингіде 96-орындағы аустралиялық Тристан Скулкейттің мысын басты.
Барлық үш партия да 6:3 есебімен аяқталды.
Бір сағат 45 минутқа созылған матчта Бублик 16 эйспен бірге 6 брейк-пойнттың төртеуін пайдаланды. Скулкейт 5 эйс жасағанымен, 4 брейк-пойнттан ештеңе шығара алған жоқ.
Александр Бублик үшінші айналымда әлемнің 14-ракеткасы, америкалық Томми Пол немесе рейтингіде 41-сатыдағы португалиялық Нуну Боржештің біреуімен ойнайды.
Ерлер арасында жекелей сында турнирдің жүлде қоры 90 млн АҚШ долларына бағаланған. Өткен жылы АҚШ біріншілігінде италиялық Янник Синнер үздік шыққан еді.
2024 жылы алғашқы айналымда-ақ сүрінген А.Бублик қазіргі кезде ATP Live рейтингісінде 18-орынға көтеріліп тұр.
Әйелдер арасында жұптық сында Юлия Путинцева ұлыбританиялық Хэрриет Дартпен бірге алғашқы айналымда жарыстың 5-ракеткалары, ресейліктер Мирра Андрееева — Диана Шнайдерге есе жіберді — 1:6, 2:6.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын АҚШ чемпионатында Елена Рыбакинаның үшінші айналымға жолдама алғанын жазған едік.
АҚШ чемпионатында Юлия Путинцева жарысты аяқтады.