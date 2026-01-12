KZ
    10:55, 12 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Александр Бублик әлемдік рейтингіде алғаш рет ТОП-10-ға кірді

    АСТАНА. KAZINFORM – Жаңартылған әлемдік рейтингіде қазақстандық теннисшілердің орны анықталды.

    Александр Бублик әлемдік рейтингіде алғаш рет ТОП-10-ға кірді
    Фото: Sports.kz

    Кеше Гонконг ATP 250 турнирінде жеңімпаз атанған Александр Бублик 11-ден 10-орынға көтерілді. Сөйтіп ол ерлер арасында ATP рейтингісінде ТОП-10-ға кірген алғашқы қазақстандық теннисші болды.

    Александр Шевченко 106-дан 104-ке көтерілсе, өткен аптада Бангалор жарысының финалына дейін жеткен Тимофей Скатов 235-тен 195-ке дейін жоғарылады.

    Әйелдер арасында Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина WTA рейтингісінде 5-орнын сақтап қалса, Юлия Путинцева 74-тен 105-ке дейін құлдырады. Жұптық сында Анна Данилина 14-орында қалды.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Бубликтің Гонконг турнирінде топ жарғанын жазған едік. Сондай-ақ Александр Бублик жаңа маусымның сәтті басталғанын айтты.

    Ал Александр Шевченко Аделаида турнирінде екінші жеңісіне қол жеткізді.

    Ғайсағали Сейтақ
