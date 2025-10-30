KZ
    Александр Бублик алғаш рет Париж мастерс турнирінің ширек финалына өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 16-ракеткасы Александр Бублик Париж мастерс турнирінің ширек финалына шықты.

    Александр Бублик
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші үшінші айналымда әлемнің 4-ракеткасы, америкалық Тейлор Фрицпен бетпе-бет келді.

    Қарсыластар осыған дейін алты рет кездескен, есеп тең еді – 3:3. 

    Бұл жолы бірінші партияда тай-брейкте Бублик табандылық танытты – 7:6 (7:5).

    Екінші сетте есеп 3:2 болған мезетте қазақстандық спортшы брейк жасап, өз геймін де алды – 5:2. Содан кейін матчты екінші брейкпен түйіндеді – 6:2.

    Бір сағат 26 минутқа созылған бәсекеде Бублик 11 эйспен бірге 10 брейк-пойнттың екеуін пайдаланды. Фриц 15 эйс жасағанымен, 4 брейк-пойнттан ештеңе шығара алмады.

    Осылайша, А.Бублик спорттық жолында алғаш рет Париж мастерс турнирінің ширек финалына жолдама алды. 

    Александр Бублик жартылай финалға шығу үшін әлемнің 6-ракеткасы, аустралиялық Алекс де Минор немесе рейтингіде 14-орындағы ресейлік Карен Хачановтың қай жеңгенімен таласады. 

    Қазақстандық теннисші қазіргі кезде ATP Live рейтингісінде 13-сатыға көтеріліп тұр.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның WTA қорытынды турниріндегі қарсыластары анықталғанын жазған болатынбыз.

    Сондай-ақ Париж мастерс турнирінде Александр Бублик үшінші айналымға шықты.

