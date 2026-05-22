    Александр Бублик ATP 250 турнирінде тағы бір жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Александр Бублик Женевада (Швейцария) өтіп жатқан ATP 250 турнирінің жартылай финалына жолдама алды. 

    Фото: ҚТФ

    Ширек финалда отандасымыз дүниежүзілік рейтингте 24-орында тұрған Франция өкілі Артур Риндеркнешпен кездесті. Тартысты өткен матчта Бублик үш сет қорытындысы бойынша 5:7, 6:4, 6:2 есебімен ерік-жігер танытып, жеңіске жетті. Осылайша, қос теннисшінің өзара кездесулеріндегі есеп теңесті – 2:2.

    Корттағы текетірес 1 сағат 54 минутқа созылды. Осы уақыт ішінде Бублик 8 эйс жасап, 3 рет қос қателік жіберді және 6 брейк-пойнттың үшеуін сәтті пайдаланды.

    Жарыстың финалдық жолдамасы үшін Александр Бублик АҚШ өкілі Лёрнер Тьенмен (АТР рейтингінде 20-орын) шеберлік байқасады. Екінші жартылай финалда норвегиялық Каспер Рууд пен аргентиналық Мариано Навоне кездеседі.

    Назым Бөлесова
