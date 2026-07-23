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    Александр Бублик Аустриядағы жарыстың жартылай финалына өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 11-ракеткасы Александр Бублик Кицбюэль (Аустрия) ATP 250 турнирінің жартылай финалына шықты.

    Бублик
    Фото: Қазақстантеннис федерациясы

    Жарыстың 1-ракеткасы А.Бублик ширек финалда рейтингіде 81-орындағы словакиялық Алекс Молчанмен сынға түсті.

    Қарсыластар осыған дейін бір-ақ рет кездесіп, онда словакиялық спортшы жеңген болатын.

    Бұл жолы А.Бублик айқын басымдылық көрсетті - 6:3, 6:2.

    Бір сағат 9 минутқа созылған бәсекеде Бублик 13 эйспен бірге 8 брейк-пойнттың тең жартысын мүлт жіберген жоқ. Молчан 1 эйс, 1 брейкпен (8 брейк-пойнт) шектелді.

    Александр Бублик финалға шығу үшін әлемнің 31-ракеткасы, аргентиналық Томас Мартин Этчеверримен таласады.

    Өткен жылы осы додада А.Бублик үздік шыққан болатын.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Бубликтің Аустриядағы жарыстың ширек финалына шыққанын жазған едік.

     

    Александр Бублик Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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