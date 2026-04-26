    20:54, 26 Сәуір 2026 | GMT +5

    Александр Бублик жұптық сында Мадрид турнирінің екінші айналымына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Александр Бублик жұптық сында Мадрид мастерс турнирін жеңіспен бастады.

    Фото: Kazinform

    Қазақстандық спортшы аустралиялық Марк Полманспен бірге алғашқы айналымда бразилиялықтар Орландо Луж – Рафаэль Матосқа қарсы келді. 

    Бублик – Полманс матчты сәтті бастады – 6:3. Екінші сетте бразилиялық жұп тай-брейкте есе қайырды – 7:6 (7:4).

    Супер тай-брейкте қазақстандық-аустралиялық дуэт жеңісті жұлып алды – 10:6. Бір сағат 33 минутқа созылған бәсекеде екеуі 6 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың біреуін пайдаланды. 

    Александр Бублик – Марк Полманс ширек финалға шығу үшін сальвадорлық Марсело Аревало – хорватиялық Мате Павичпен таласады. 

    Әлемнің 11-ракеткасы А.Бубликтің Мадрид кортында жекелей сындағы жолы сәтті болған жоқ.

    Қазақстандық спортшы екінші айналымда әлемнің 80-ракеткасы, грекиялық Стефанос Циципастан жеңіліп қалды – 2:6, 5:7.

    Тағы бір қазақстандық теннисші, әлемнің 300-ракеткасы Бейбіт Жұқаев Цзюцзян (Қытай) челленджер турнирі іріктеу сайысының жартылай финалында рейтингіде 552-орындағы жапониялық Юсуке Такахасиге жол берді – 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 2:6. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын 15 жасар Аңсар Ниетқалиевтің Қытайдағы турнирдің финалына дейін жеткенін жазған болатынбыз. 

    Сондай-ақ Жібек Құламбаева Қытайдағы челленджер жарысын жеңіспен бастады.

    Ғайсағали Сейтақ
