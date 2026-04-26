Александр Бублик жұптық сында Мадрид турнирінің екінші айналымына шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Александр Бублик жұптық сында Мадрид мастерс турнирін жеңіспен бастады.
Қазақстандық спортшы аустралиялық Марк Полманспен бірге алғашқы айналымда бразилиялықтар Орландо Луж – Рафаэль Матосқа қарсы келді.
Бублик – Полманс матчты сәтті бастады – 6:3. Екінші сетте бразилиялық жұп тай-брейкте есе қайырды – 7:6 (7:4).
Супер тай-брейкте қазақстандық-аустралиялық дуэт жеңісті жұлып алды – 10:6. Бір сағат 33 минутқа созылған бәсекеде екеуі 6 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың біреуін пайдаланды.
Александр Бублик – Марк Полманс ширек финалға шығу үшін сальвадорлық Марсело Аревало – хорватиялық Мате Павичпен таласады.
Әлемнің 11-ракеткасы А.Бубликтің Мадрид кортында жекелей сындағы жолы сәтті болған жоқ.
Қазақстандық спортшы екінші айналымда әлемнің 80-ракеткасы, грекиялық Стефанос Циципастан жеңіліп қалды – 2:6, 5:7.
Тағы бір қазақстандық теннисші, әлемнің 300-ракеткасы Бейбіт Жұқаев Цзюцзян (Қытай) челленджер турнирі іріктеу сайысының жартылай финалында рейтингіде 552-орындағы жапониялық Юсуке Такахасиге жол берді – 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 2:6.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын 15 жасар Аңсар Ниетқалиевтің Қытайдағы турнирдің финалына дейін жеткенін жазған болатынбыз.
Сондай-ақ Жібек Құламбаева Қытайдағы челленджер жарысын жеңіспен бастады.