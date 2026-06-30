Александра Ле нысана көздеуден Қытайдағы Әлем кубогының кезеңіне қатысады
АСТАНА. KAZINFORM — 20 шілдеде Ханчжоуда (Қытай) нысана көздеу мен стенд атудан Әлем кубогының кезеңі басталады, деп хабарлайды ҰОК баспасөз қызметі.
Аталған байрақты бәсекеге қазақстандық мергендер де қатысады. Төменде ұлттық құраманың тізімі көрсетілген.
— Сәуле Әлімбек
— Максим Бедарев
— Елизавета Безрукова
— Никита Чирюкин
— Айжан Досмағамбетова
— Кирилл Федькин
— Элеонора Ибрагимова
— Эльдар Иманқұлов
— Артемий Кабаков
— Ольга Хайлова
— Александр Ле
— Арина Малиновская
— Константин Малиновский
— Никита Моисеев
— Әсем Орынбай
— Милана Папчихина
— Илья Пеньков
— Зоя Пискун
— Даниил Почивалов
— Давид Почивалов
— Марк Почивалов
— Максим Почивалов
— Валерия Попелова
— Анастасия Прилепина
— Валерий Рахымжан
— Адель Садақбаева
— Наргиза Сарманова
— Ислам Сәтпаев
— Артем Седельников
— Никита Шахторин
— София Шульженко
— Нина Старова
— Кирилл Цуканов
— Ратмир Еникеев
Айта кетейік, турнир 29 шілдеде аяқталады.
Бұған дейін Әлем кубогында Арина Малиновская нысана көздеуден үздік ондыққа енгенін жазғанбыз.