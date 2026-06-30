KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Александра Ле нысана көздеуден Қытайдағы Әлем кубогының кезеңіне қатысады

    АСТАНА. KAZINFORM — 20 шілдеде Ханчжоуда (Қытай) нысана көздеу мен стенд атудан Әлем кубогының кезеңі басталады, деп хабарлайды ҰОК баспасөз қызметі.

    Александра Ле нысана көздеуден Қытайдағы Әлем кубогының кезеңіне қатысады
    Фото: ҰОК

    Аталған байрақты бәсекеге қазақстандық мергендер де қатысады. Төменде ұлттық құраманың тізімі көрсетілген.

    — Сәуле Әлімбек

    — Максим Бедарев

    — Елизавета Безрукова

    — Никита Чирюкин

    — Айжан Досмағамбетова

    — Кирилл Федькин

    — Элеонора Ибрагимова

    — Эльдар Иманқұлов

    — Артемий Кабаков

    — Ольга Хайлова

    — Александр Ле

    — Арина Малиновская

    — Константин Малиновский

    — Никита Моисеев

    — Әсем Орынбай

    — Милана Папчихина

    — Илья Пеньков

    — Зоя Пискун

    — Даниил Почивалов

    — Давид Почивалов

    — Марк Почивалов

    — Максим Почивалов

    — Валерия Попелова

    — Анастасия Прилепина

    — Валерий Рахымжан

    — Адель Садақбаева

    — Наргиза Сарманова

    — Ислам Сәтпаев

    — Артем Седельников

    — Никита Шахторин

    — София Шульженко

    — Нина Старова

    — Кирилл Цуканов

    — Ратмир Еникеев

    Айта кетейік, турнир 29 шілдеде аяқталады.

    Бұған дейін Әлем кубогында Арина Малиновская нысана көздеуден үздік ондыққа енгенін жазғанбыз.

    Нысана көздеу Спорт әлем кубогы
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Авторлар