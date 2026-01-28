18:25, 28 Қаңтар 2026 | GMT +5
Александра Скороходова тау шаңғысынан Италиядағы турнирде күміс жүлдеге ие болды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан құрамасының спортшысы Александра Скороходова тау шаңғысынан Италияның Поцце-ди-Фассе қаласында өтіп жатқан Ашық чемпионатта екінші орын алды. Бұл туралы ҰОК жазды.
Қазақстандық спортшы слалом жарысында күміс медальға ие болды.
Бірінші орынды италиялық Франческа Фанти иеленді. Үшінші орынға Валентина Филл (Италия) жайғасты.
Айта кетейік, бұған дейін отандасымыз FIS турнирінде алтын медальға ие болған еді.
Александра Скороходова Қазақстан атынан 2026 жылғы Олимпиада ойындарында өнер көрсетеді.
Қоса кетсек, бұдан бұрын Норвегияның Шушен қаласында өтетін биатлоннан ашық Еуропа чемпионатына Қазақстаннан кімдер қатысатынын хабарлағанбыз.