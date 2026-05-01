Алексей Лодочников: Абайдың сөзі ұраныма айналды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM – Әлеуметтік желіні пайдаланушыларға Алексей Лодочниковтің есімі жақсы таныс. Ол еліміздегі белсенді әрі танымал блогерлер қатарында. Бір ғана Instagram парақшасында 370 мыңнан астам оқырманы бар.
Алексей Ертіс бойындағы қалың қазақтың арасында, Павлодар облысы Тереңкөл ауданындағы балалар үйінде өскен жігіт. Жүрегі «қазағым» деп соғады. Халқымыздың ән-күйін домбырамен ойнауы да бір бөлек.
Ол 6 жасқа толғанда ұстаздарының кеңесімен дарынды балаларға арналған музыкалық мектепке оқуға түсіп, «Дәстүрлі ән және домбырада ойнау» мамандығын игеріп шықты. Бүгінде Алексей Instagram мен TikTok желілерінде танымал блогерге айналған.
— Қазақ руханиятына, менталитетіне жақын болуымның себебі балалар үйінде қазақ тобында тәрбиелендім. Ортамның барлығы қазақша сөйлемесе де, қазақ апайларымның пайдасы тиген болар деп ойлаймын. Қазақы тәрбиенің нәтижесі болар, есейе келе араласатын жолдастарымның барлығы қазақ болды. Домбыра үйреткен алғашқы ұстазым Асхат Еркебұланов, одан кейін жол көрсеткен Медғат Манапов, Амангелді Қожанов, Жанболат Байсолтан сияқты ағаларыма алғысым шексіз. Мені шетсіз-шексіз қазақ ән-күй өнеріне жетеледі. Маған домбырамен ән айту бала кезімнен ерекше ұнайтын, бұл өнерімді әлі күнге жетілдірумен келемін, — дейді блогер.
Ол бүгінде уақытының көп бөлігін еліміздегі балалар үйлерінде тәрбиеленіп жатқан жеткіншектердің шығармашылығын дамытуға арнап келеді. Былтыр «Жұлдыз болғым келеді» атты республикалық жобаны қолға алды. Бұл балалар үйлеріндегі жас таланттарға арналған.
Өткен жылы алғаш рет вокал өнері бойынша байқау өтіп, Астанада болған финалдық кезеңге еліміздің әр түпкірінен 40 бала жиналды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге Дубай қаласына жолдама, қымбат ұялы телефондар мен макбуктер сыйға тартылды. Жеткіншектердің қандай әсерлі сезімде болғанын айтып жеткізуге келмес.
Алғашқы сайыс нәтижелі өткенін байқаған Алексей биыл хореография бағытындағы жас өрендерді сынап көрмекке бел буды. Оның финалында елордаға 100-ден астам бала жиналады деп күтіліп отыр.
— Қазақ тілін жетік меңгергенім өзім үшін, бірақ оны желеу етіп қызмет сұрап көрген емеспін. Отанымызға пайдамыз тисін десек, оны іспен дәлелдеуіміз керек. Сөздің шыны керек, кейде кейбір қазақ азаматтарының өз ана тілін білмейтінін көргенде, жаным ашиды. Бұл кемшілік емес, өскен ортасы сондай. Бірақ ынта болса, барлығын лезде үйренуге болады деп ойлаймын. Ал өзің өсіп-өніп отырған мемлекеттің ана тіліне құрмет көрсету — ортақ міндетіміз! Шеттен келіп, еліміздің керегесін кеңейтіп жатқандарға қатысты да солай айтар едім. Мемлекеттік тілді білу — әрбір азаматтың парызы, — деп жалғады сөзін.
Қазіргі уақытта Алексей әлеуметтік желідегі блогын күнделікті жүргізеді. Күнделікті түсіретін роликтерінің дені әзіл-оспаққа арналғанымен, қоғамдағы кейбір өткір мәселелерді көрсетуге тырысады.
— Абай атамыздың «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап» деген дана сөзі бар. Бұл менің өмірдегі басты ұраныма айналды. Күнделікті өмірде де, желіде де қарапайым болуға тырысамын. Кейбір адамдар менің роликтерімді ата-әжелер жиі көретінін айтады. Мен үшін бұл — мақтаныш. Себебі олар арқылы немерелері де тамашалайды деген сөз. Ал үлкендерді сыйлау, құрмет көрсетудің не екенін жақсы білемін. Бұл — мен үшін өмірлік мектеп, — деп тәмамдады сөзін.
Осылайша Ертіс бойында жетілген сары бала бүгінде Астана қаласында жемісті еңбек етіп жүр. Алексейдің ойға алған бастамалары сәтімен өріле берсін деп тілейміз.
