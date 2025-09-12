KZ
    12:36, 12 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Әлем чемпионаты: бүгін неше боксшымыз шаршы алаңға шығады

    АСТАНА. KAZINFORM – 12 қыркүйекте Ливерпуль қаласында (Ұлыбритания) бокстан әлем чемпионатының кезекті жарыс күні өтеді. 

    Фото: ҰОК

    Қазақстандық боксшылар қалған ширек финалдық кездесулерде және жартылай финалдық алғашқы жекпе-жектерде сынға түседі.

    Күндізгі бағдарлама, басталуы – 16:00

    48 келіге дейін, ширек финал: Назым Қызайбай – Анна Охота (Украина)

    50 келіге дейін, ширек финал: Санжар Тәшкенбай – Сингх Мандегбам (Үндістан)

    60 келіге дейін, жартылай финал: Виктория Графеева – Ребека Де Лима Сантос (Бразилия)

    Кешкі бағдарлама, басталуы – 22:00

    65 келіге дейін, жартылай финал: Аида Әбікеева – Мэрри Уолш (Ирландия)

    80 келіден жоғары, жартылай финал: Елдана Тәліпова – Агата Качмарска (Польша)

    90 келіден жоғары, жартылай финал: Айбек Оралбай – Хулио Сесар ла Крус (Куба)

    Еске сала кетейік, бұған дейін әлем чемпионатында қай елдің боксшылары жартылай финалға шыққанын жазған едік. 

