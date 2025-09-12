Әлем чемпионаты: бүгін неше боксшымыз шаршы алаңға шығады
АСТАНА. KAZINFORM – 12 қыркүйекте Ливерпуль қаласында (Ұлыбритания) бокстан әлем чемпионатының кезекті жарыс күні өтеді.
Қазақстандық боксшылар қалған ширек финалдық кездесулерде және жартылай финалдық алғашқы жекпе-жектерде сынға түседі.
Күндізгі бағдарлама, басталуы – 16:00
48 келіге дейін, ширек финал: Назым Қызайбай – Анна Охота (Украина)
50 келіге дейін, ширек финал: Санжар Тәшкенбай – Сингх Мандегбам (Үндістан)
60 келіге дейін, жартылай финал: Виктория Графеева – Ребека Де Лима Сантос (Бразилия)
Кешкі бағдарлама, басталуы – 22:00
65 келіге дейін, жартылай финал: Аида Әбікеева – Мэрри Уолш (Ирландия)
80 келіден жоғары, жартылай финал: Елдана Тәліпова – Агата Качмарска (Польша)
90 келіден жоғары, жартылай финал: Айбек Оралбай – Хулио Сесар ла Крус (Куба)
Еске сала кетейік, бұған дейін әлем чемпионатында қай елдің боксшылары жартылай финалға шыққанын жазған едік.