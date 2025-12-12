KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:26, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Әлем чемпионаты: Қазақстан хоккейшілері элиталық дивизионға шыға алмады

    АСТАНА. KAZINFORM — Хоккейден Қазақстан жастар құрамасы Словенияда өтіп жатқан IA дивизионындағы әлем чемпионатындағы кезекті ойынын өткізді. 

    Әлем чемпионаты: Қазақстан хоккейшілері элиталық дивизионға шыға алмады
    Фото: ҰОК

    Бұл кездесуде отандастарымыз Норвегия құрамасымен шеберлік байқасты. Өкінішке қарай, қазақстандықтар қарсыластарынан 10:2 есебімен ойсырай жеңілді.

    Осы нәтижеден кейін Қазақстан құрамасы топ-дивизионға шығу мүмкіндігінен айырылды.

    Жарыстағы соңғы ойынды біздің хоккейшілер Аустрия құрамасына қарсы өткізеді.

    Бұған дейін Қазақстан хоккейден жастар арасындағы әлем чемпионатында Словениядан басым түскенін жазғанбыз. 

    Тегтер:
    Хоккей Норвегия әлем чемпионаты Спорт
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар