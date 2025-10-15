Әлем чемпионаты: Криштиану Роналду жаңа рекорд орнатты
АСТАНА. KAZINFORM – Португалия құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионатының Еуропа аймағындағы іріктеу кезеңінің 4-туры аясында Венгриямен тең ойнады, деп хабарлады Championat.com.
Ойын Лиссабон қаласындағы «Жозе Алваладе» стадионында өтіп, есеп 2:2 нәтижесімен аяқталды.
Португалия сапынан 40 жастағы Криштиану Роналду дубль жасап, 22 және 45+3 минуттарда гол соқты. Бұл шабуылшының мансабындағы 947 және 948-ші голдары болып тіркелді. Сонымен қатар Роналду әлем чемпионатының іріктеу матчтарында барлығы 41 гол соғып, жаңа рекорд орнатты.
Венгрия құрамасынан Адам Салаи 8-минутта, ал Доминик Собослаи 90+1 минутта мергендік танытты.
Роберто Мартинес жаттықтыратын Португалия 10 ұпай жинап, E тобының көшін бастап тұр. Ал Марко Росси баптайтын Венгрия 5 ұпаймен екінші орында келеді.
Келесі турда, 13 қараша күні Португалия Ирландияға қонаққа барады, ал Венгрия Армениямен сырт алаңда кездеседі.
Айта кетейік, қазіргі әлем чемпионы – Аргентина құрамасы. Олар 2022 жылғы әлем чемпионатының финалында Франциямен кездесіп, негізгі уақыт 3:3 есебімен тең аяқталды. Пенальти сериясында Аргентина 4:2 есебімен жеңіске жетті.
Бұған дейін футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының іріктеу кезеңінде Қазақстан құрамасы кезекті ойынын Солтүстік Македонияға қарсы өткізіп, 1:1 есебімен тең түскенін хабарлағанбыз.