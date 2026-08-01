Әлемде аптап, қуаңшылық және су тасқыны қаупі артады
АСТАНА. KAZINFORM — Әлемнің көптеген өңірінде ауа температурасы қалыпты деңгейден жоғары болып, жауын-шашын режимі айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Бұған күшейіп келе жатқан Эль-Ниньо құбылысы себеп болады, деп хабарлайды Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымы.
ДМҰ мәліметінше, Эль-Ниньо құбылысы біртіндеп күшейіп келеді және 2026 жылғы тамыз–қазан айларында жаһандық климаттық үдерістерге басым ықпал етеді деп күтілуде. Соның салдарынан әлемнің басым бөлігінде ауа температурасы қалыпты көрсеткіштен жоғары болып, жауын-шашынның таралуында елеулі өзгерістер байқалмақ.
Сарапшылардың айтуынша, бұл құбылыс Дүниежүзілік мұхит суының рекордтық жылынуымен және Үнді мұхитындағы оң дипольдің қалыптасу ықтималдығымен қатар жүріп, алдағы айларда көптеген өңірдің ауа райына әсер етеді.
ДМҰ үкіметтерге, гуманитарлық ұйымдарға, ауыл шаруашылығы мен денсаулық сақтау салаларына, сондай-ақ климаттық қауіп-қатерге осал қауымдастықтарға алдын ала дайындалуға көмектесу үшін климаттық ақпаратпен қамтамасыз ету мен ерте ескерту жүйелерін үйлестіруді күшейтіп отыр.
Ұйымның жаһандық маусымдық климат жөніндегі ай сайынғы бюллетеніне сәйкес, Эль-Ниньо тамыз–қазан аралығында жоғары қарқынға жетуі мүмкін.
Әлемнің жетекші болжам орталықтарының көпмодельді есептеулері бойынша, теңіз беті температурасының маусымдық ауытқуы негізгі бақылау аймақтарында 2,9 °C-тан асады деп күтілуде.
Сонымен қатар Үнді мұхитындағы оң дипольдің қалыптасуы да болжанып отыр. Бұл кезде мұхиттың батыс бөлігі әдеттегіден жылырақ, ал шығыс бөлігі салқындау болады. Осы факторлар бірігіп, әсіресе Үнді мұхиты алабында қуаңшылық, су тасқыны және орман өрттері қаупін күшейтуі мүмкін. Сондай-ақ Атлант мұхитының тропикалық бөлігіндегі су температурасы да орташа деңгейден жоғары болады деп күтілуде.
ДМҰ Бас хатшысы Селеста Сауло Эль-Ниньо әлемдегі ең мұқият бақыланатын климаттық құбылыстардың бірі екенін атап өтті. Оның айтуынша, болжамдардың өзі апаттардың алдын алмайды, бірақ үкіметтер мен қоғамдастықтарға қауіп-қатерді алдын ала бағалап, дер кезінде әрекет етуге мүмкіндік береді.