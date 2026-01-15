Әлемде электромобиль сатылымы 2025 жылы рекордтық 20,7 млн данаға жетті
АСТАНА. KAZINFORM – 2025 жылы әлем бойынша электромобиль сатылымы алдыңғы жылмен салыстырғанда 20 пайызға өсіп, рекордтық 20,7 млн данаға жетті. Мұндай деректі Лондонда орналасқан Benchmark Mineral Intelligence талдау компаниясы жариялады, деп жазды Анадолу.
Компания мәліметінше, сатылған электромобильдердің 12,9 миллионы Қытай нарығына тиесілі. 2025 жылы Қытайдағы электромобиль сатылымы 2024 жылмен салыстырғанда 17 пайызға артқанымен, жылдың соңғы тоқсанында өсім қарқыны баяулаған.
Сарапшылар Қытайдағы өсімді ішкі нарықтағы жоғары бәсеке, агрессивті баға саясаты және ұсынылатын модельдердің көбеюімен байланыстырады. Ішкі нарықтағы бәсеке күшейген сайын қытайлық автокөлік өндірушілер шетел нарықтарына белсенді түрде шыға бастаған. Бұл үрдістен Оңтүстік Америка, Оңтүстік-Шығыс Азия және Орталық Азия елдері ұтып, әлемдік электромобиль нарығындағы өсімге қосымша серпін берген.
Өткен жылы Еуропа нарығындағы электромобиль сатылымының 19 пайызы қытайлық брендтерге тиесілі болған.
Benchmark Mineral Intelligence бағалауынша, 2026 жылдан бастап Қытайда электромобильдерге сатып алу салығы алғаш рет енгізіледі. Сонымен қатар жаңа автокөлік айырбастауға арналған субсидия бағдарламасы енді көлік бағасына пропорционалды түрде есептелмек. Ал 2025 жылы субсидиялар фиксирленген мөлшерде беріліп, қолжетімді модельдерге басымдық жасалған еді. Осыған байланысты Қытайда 2026 жылғы субсидия деңгейі 2025 жылмен салыстырғанда төмен болады деп күтіледі.
2025 жылы Еуропада электромобиль сатылымы жылдық есеппен 33 пайызға артты. Бұл кезең Еуроодақта экологиялық талаптарды қайта қараумен және заңнамалық өзгерістермен ерекшеленді. Атап айтқанда, бірқатар елдерде субсидиялар кеңейтіліп, тұтынушыларға қосымша қолдау көрсетілді.
Ірі нарық саналатын Германияда сатылым 48 пайызға, Ұлыбританияда 27 пайызға өсті. Ал Францияда жыл басындағы әлсіз сұранысқа байланысты өсім небәрі 2 пайызды құрады.
Сарапшылардың айтуынша, алдағы кезеңде Еуропа нарығы үшін басты мәселе – іштен жану қозғалтқышы бар жаңа көліктерді сатуға тыйым салу талаптарын жұмсарту. Жаңа жоспарға сәйкес, 2035 жылға қарай көмірқышқыл газының шығарындыларын 100 пайыз қысқарту талабы 90 пайызға дейін төмендетіледі. Қалған 10 пайыз шығарындылар ЕО аумағында өндірілген төмен көміртекті болат, сондай-ақ e-отын мен биожанармайды қолдану арқылы өтелуі мүмкін.
Солтүстік Америкада (АҚШ, Канада және Мексика) 2025 жылы электромобиль сатылымы 4 пайызға төмендеп, 1,8 млн дана болды. АҚШ-та сатылым жылдық есеппен небәрі 1 пайызға өскен. Бұл 2025 жылғы 30 қыркүйектен кейін салықтық жеңілдіктердің тоқтатылуы және протекционистік сауда саясатының әсерімен түсіндіріледі.
Канадада субсидиялардың жойылуына байланысты сатылым 41 пайызға төмендеген. Ал Мексикада керісінше, қытайлық электромобиль импортының артуы есебінен сатылым 29 пайызға өскен.
Сарапшылардың болжамынша, 2026 жылы Солтүстік Америкада электромобиль нарығы әлсіз күйінде қалады. АҚШ-та сатылым көлемі алғаш рет соңғы 7 жылда шамамен 29 пайызға қысқаруы мүмкін.
Benchmark Mineral Intelligence құрамына кіретін Rho Motion компаниясының деректер жөніндегі директоры Чарльз Лестердің айтуынша, 2025 жылғы 20 пайыздық өсім электромобиль нарығының тұрақтылығын көрсетеді.
– Еуропа Қытайды басып озып, ең жылдам дамып жатқан аймаққа айналды. Солтүстік Америкадағы құбылмалы жағдай күтпеген жайт емес. АҚШ президенті Дональд Трамп қызметке кіріскеннен бері электромобильдерді қолдау шараларын қысқарту және өндірісті жергіліктендіру секілді уәделерін орындап келеді. Сондықтан АҚШ нарығының алғаш рет жеті жылда айтарлықтай қысқаруын күтіп отырмыз, – деді ол.
