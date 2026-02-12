Әлемде катарактамен ауыратын миллиондаған науқас қажетті операцияға қол жеткізе алмай отыр
АСТАНА. KAZINFORM — Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы елдерді катаракта ауруы бар миллиондаған адамның көру қабілетін қалпына келтірудің қарапайым хирургиясына қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін күш-жігерді күшейтуге шақырады, деп жазды АЗЕРТАДЖ.
Бұл операция соқырлықтың алдын алудың ең тиімді және арзан әдістерінің бірі.
Проблеманың ауқымы The Lancet Global Health журналында жарияланған жаңа зерттеуде айқын көрінеді: катаракта салдарынан соқырлық қаупі бар адамдардың жартысына жуығы әлі де хирургиялық көмекке қол жеткізе алмай келеді.
Катаракта — көру қабілетінің анықтығын төмендететін және соқырлықпен аяқталуы мүмкін көз линзасының бұлыңғырлығы. Әлемде бұл сырқатқа 94 миллионнан астам адам шалдыққан. Оны алып тастау операциясы шамамен 15 минутқа созылатын қарапайым процедура және тез және ұзақ уақыт бойы көруді қалпына келтіретін ең үнемді медициналық араласулардың бірі.
Соңғы екі онжылдықта катаракта хирургиясының жаһандық көрсеткіші шамамен 15% өсті, тіпті халықтың қартаюына және катаракта деңгейінің өсуіне байланысты процедураға сұраныс артып отыр. Соңғы модельдеу бағалауларына сәйкес, ол ағымдағы онжылдықта шамамен 8,4% өседі. Дегенмен, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясының 2030 жылға қарай 30%-ға өсуіне қол жеткізу үшін бұл оң үрдісті жеделдету қажет.
— Катаракта хирургиясы көру қабілетін қалпына келтіру және адамдардың өмірін жақсартудың ең тиімді әдістерінің бірі. Адам көру қабілетін қалпына келтіргенде, өзінің тәуелсіздігін, өзін-өзі бағалауын және жаңа мүмкіндіктерді қалпына келтіреді, — деді ДДҰ жұқпалы емес аурулар және психикалық денсаулық департаменті директорының міндетін атқарушы Девора Кестел.
Зерттеушілер 2023-2024 жылдар бойынша 68 елдің болжамды деректерін талдап, катаракта хирургиясының ең үлкен тапшылығы Африкада, онда операцияны қажет ететін адамдардың төрттен үш бөлігі қол жеткізе алмайтынын анықтады. Барлық аймақта гендерлік теңгерімсіздік байқалады, әйелдердің ерлерге қарағанда, пропорционалды түрде күтімге қол жеткізуден бас тарту ықтималдығы жоғары.
Тұрақты теңсіздіктерді азайту және медициналық көмекке қолжетімділікті кеңейтудің әсерін барынша арттыру әйелдер мен маргиналданған халыққа қол жеткізу үшін мақсатты күш салуды талап етеді.
ДДҰ мемлекеттерді, азаматтық қоғамды және серіктестерді қол жеткізген серпінді нығайтуға, гендерлік теңсіздіктер мен географиялық теңгерімсіздіктерді шешуге және аз қамтылған халықтың қажеттіліктеріне басымдық беруге шақырады.
Айта кетейік, Қазақстанда оқушылардың шамамен 40%-ы көз ауруларына шалдыққан.
Павлодарда алғаш рет көздің қасаң қабығы трансплантацияланды.