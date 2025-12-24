Әлемдегі ең ақылды елдер анықталды
АСТАНА. KAZINFORM – «World of Card Games» журналының жаңа зерттеуі Нобель сыйлығына номинациялар, халықтың IQ деңгейі және жоғары білімге қол жеткізу сияқты бірқатар факторларға негізделген әлемдегі ең ақылды елдер рейтингін жасады, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Осылайша, Швейцария рейтингте ең ақылды ел ретінде танылды. Ол 100 балдың 92,02-сін жинады. Зерттеуде Еуропаның бұл таулы елінде Нобель сыйлығына 1099 үміткер бар екені, ал халықтың орташа IQ көрсеткіші 99,24 екені атап өтілді.
Сондай-ақ, Швейцариядағы ересектердің 40,02%-ы кем дегенде бакалавр дәрежесіне ие. Бұл барлық елдер арасындағы ең жоғары көрсеткіш. Ел тұрғындарының 18,05%-ы магистр немесе одан жоғары дәреже алды.
Daily Mail жазуынша, екінші орында Ұлыбритания тұр.
Тұманды Альбион елінде Нобель сыйлығына 2393 үміткер бар, ересектердің тек 39,59%-ы бакалавр дәрежесіне, ал 14,37%-ы кем дегенде магистр дәрежесіне ие. Британдықтардың орташа IQ көрсеткіші – 99,12.
Үшінші орында 89,18 көрсеткішімен Америка Құрама Штаттары тұр, бұл жоғары білім деңгейін көрсетеді: ересектердің 38,57%-ы бакалавр дәрежесіне, ал 14,79%-ы магистр дәрежесіне ие.
Сонымен қатар, АҚШ-та Нобель сыйлығына ұсынылғандар саны ең көп – 5717 адам, бұл талданған барлық елдердің ішіндегі ең жоғары көрсеткіш.
Сонымен қатар, АҚШ-та Нобель сыйлығына ұсынылған университеттердің саны ең көп – 256. Америкалықтардың орташа IQ көрсеткіші – 97,43.
Нидерланды жалпы 87,3 балмен төртінші орын алды. Орташа IQ көрсеткіші 100,74 құрайды, ал ел тұрғындарының 36,63%-ы бакалавр дәрежесін алған.
Бельгия 86,58 және орташа IQ көрсеткіші 97,49 болып бесінші орын алды.
Осылайша, World of Card Games нұсқасы бойынша ең ақылды 10 ел:
- Швейцария
- Ұлыбритания
- Құрама Штаттар
- Нидерланд
- Бельгия
- Швеция
- Германия
- Польша
- Дания
- Финляндия
Финляндияда IQ көрсеткіші ең жоғары – 101,20.
Осы арада Польшада магистр немесе одан жоғары дәрежесі бар тұрғындар көрсеткіші ең жоғары — ересек тұрғындардың 22,31%-ы.
World of Card Games негізін қалаушы Хольгер Синдбек мұндай рейтингтер елдердің білім беру мен зерттеуге ұзақ мерзімді инвестициялар арқылы ақылды, қабілетті азаматтарды тәрбиелеу үшін қалай жұмыс істеп жатқанын көрсететінін атап өтті.
Оның айтуынша, ең үздік орындаушылар әлемдік деңгейдегі университеттерден бастап көбірек адамдардың диплом алуын қамтамасыз етуге дейін бір уақытта бірнеше салаға назар аударып отыр.
- Швейцарияның бірінші орын алуы шағын елдің көлемге емес, сапаға баса назар аудару арқылы үлкен әсер ете алатынын танытып отыр. Еуропа елдерінің жоғары көрсеткіштері аймақтар білім беруге инвестиция салған кезде басымдықтары барлық елдерге таралатынын көрсетеді, - деп атап өтті Синдбек.
Дегенмен, іріктемеге Азия, Солтүстік және Оңтүстік Америка, Аустралия және т.б. елдерінің университеттері немесе халықтары кірмегенін ескерсек, бұл зерттеу шартты сипатқа ие.
