Әлемдегі ең бай қала белгілі болды
АСТАНА.KAZINFORM - Токио ЖІӨ бойынша әлемдегі ең бай қала атанды, деп хабарлайды CEOWORLD Magazine.
2025 жылы Жапония астанасының ЖІӨ 2,55 триллион долларға жетті. Одан кейін Нью-Йорк қаласының ЖІӨ 2,49 триллион долларды құрайды. Лос-Анжелес 1,62 триллион доллармен алғашқы үштікті аяқтайды. Бұл мегақалалар бірге әлемдік экономиканың негізін құрайды.
ЖІӨ қалалар байлығын салыстырудың ең көп тараған көрсеткіші болып қала берсе де, ол оқиғаның тек бір бөлігін ғана көрсетеді. Мәселен, Токионың экономикалық күші технология, автомобиль өндірісі және өндіріс саласындағы жылдар бойғы инновацияларға негізделген.
Сонымен қатар, Нью-Йорк қаласы Уолл-стрит, Нью-Йорк қор биржасы және белсенді стартап экожүйесі орналасқан жаһандық қаржы жүйесінің орталығы ретінде гүлденіп келеді.
Лос-Анжелесте керісінше, сауда шығармашылықпен үйлеседі: оның ойын-сауық экономикасы қазір тез дамып келе жатқан технология және аэроғарыш секторымен толықтырылады.
Рейтингке Париж бен Сеулден бастап Шанхай мен Сингапурға дейінгі 300 жаһандық мегақала кіреді, олар ақша ағынын, технологиялық дамуды және нарықтар арасындағы саяси шешімдердің таралуын қалыптастырады.
Лондон, Сеул, Париж, Чикаго, Осака, Сан-Франциско және Шанхай да Токио, Нью-Йорк және Лос-Анжелеспен қатар алғашқы ондыққа енді.
Азияның 2025 жылғы рейтингтегі басымдығы жаһандық экономиканың ауырлық орталығының шығысқа қарай кеңірек ауысуын көрсетеді.
Жалпы алғанда, ең ірі 10 қала әлемдік ЖІӨ-нің үштен бір бөлігін құрайды, бұл экономикалық күштің инновацияны, капитал ағынын және жаһандық бәсекеге қабілеттілікті арттыратын қалалық орталықтарда қалай шоғырланғанын көрсетеді.
Біз бұған дейін Oxford Economics Global Cities Index 2025 мәліметтері бойынша Алматы Орталық Азиядағы ең үздік қала екенін хабарлаған болатынбыз.