Әлемдегі ең қымбат автокөлік брендтері жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Interbrand консалтингтік компаниясы әлемдік брендтердің құнына жүргізілген жыл сайынғы зерттеуін жарияланды. Әлем бойынша автоөндірушілер арасында Toyota бренді құны жағынан көшбасшы болды, деп хабарлайды Kazinform.
Талдаушылардың пікірінше, Toyota брендінің құны 2020 жылдан бері тұрақты өсіп келеді: сол кезде ол 51,6 млрд доллар болса, 2025 жылға қарай 74,2 млрд долларға жетті, жылдық өсім 2 пайыз.
Екінші орында — Mercedes-Benz, ол бір жыл ішінде құнының 15%-ын жоғалтты және 50,1 млрд доллар құнымен әлемдік брендтер рейтингінде жалпы 10-шы орынға ие болды.
BMW үшінші орында, ол 10%-ға төмендеп, құны 46,8 млрд доллар болды, тізімде 14-ші орында тұр.
Көлік секторындағы ең қымбат 25 бренд ішінде Tesla ғана қалды, ол 25-ші орынға тұрақтады. Соңғы бір жылда оның құны 35 пайыз төмендеп, 29,5 млрд доллар болып отыр. Кері үрдіс 2023 жылдан бері байқалып отыр.
Бір қызығы, тізімде бірде-бір классикалық америкалық көлік бренді ұсынылған жоқ, ал бірнеше қытайлық бренд бар.
Көшбасшылардан басқа, басқа көлік өндірушілері де құн бойынша үздік «жүздікке» енді: Honda, Hyundai, Audi, Ferrari, Volkswagen, Porsche, Nissan, Kia және Range Rover.