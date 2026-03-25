Әлемдегі ең лас қалалардың рейтингі түзілді
АСТАНА. KAZINFORM — IQAir агенттігінің жаһандық ауа сапасы жөніндегі жаңартылған есебіне сәйкес, Үндістан әлемдегі ең лас қалалардың көшін бастады.
Швейцариялық IQAir компаниясы 2025 жылға арналған есепте 143 елдегі 9 446 қаланың ауа сапасы деректерін зерттеді. Қазақстан бұл тізімде 55-орында тұр. Әсіресе Алматы қаласының түтіні мен лас ауасы атап өтілген.
Әлемдегі қалалардың тек 14%-ы ғана қауіпсіз ауа сапасы стандарттарына сай екені анықталды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 3%-ға азайған.
Қазіргі уақытта тек үш еуропалық мемлекет – Андорра, Эстония және Исландия – Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) PM2.5 бөлшектерінің жылдық шекті деңгейі – бір текше метр ауаға 5 микрограммға дейінгі көрсеткішке жетеді деп бағаланды.
Жалпы, 143 елдің 130-ы, яғни 91%-ы қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келмейді. Қауіпсіз шектерде ауа сапасын ұстап тұрған 13 ел мен аумақтың қатарында аталған үш еуропалық мемлекетпен бірге Аустралия, Барбадос, Бермуд, Француз Полинезиясы, Гренада, Жаңа Каледония, Панама, Пуэрто-Рико, Реюньон және АҚШ-тың Виргин аралдары бар.
Ең ластанған елдердің алғашқы бестігіне Пәкістан (67,3 микрограмм/м³ PM2.5), Бангладеш (66,1), Тәжікстан (57,3), Чад (53,6) және Конго Демократиялық Республикасы (50,2) енеді.
Әлемдегі ең ластанған 25 қала Үндістан, Пәкістан және Қытай аумағында орналасқан.
IQAir агенттігі нақты уақыттағы ауа сапасы мониторингінің нәтижелеріне негізделген рейтингіні де жариялады. Есепке сәйкес, Париж Бейжің, Дакка, Ухань және Сеулмен бірге әлемдегі ең ластанған бес қаланың қатарына кірді. Сонымен қатар Лондон да ең лас ондыққа еніп отыр.
Бұған дейін Қазақстандағы ең лас қалалардың антирейтингі туралы жазған едік.