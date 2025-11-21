Әлемдегі ең сұлу бойжеткеннің есімі аталды
АСТАНА. KAZINFORM – Мексикалық Фатима Бош «Әлем аруы» халықаралық сұлулық байқауының жеңімпазы атанды.
Әлемдегі ең сұлу әйелге тәжді 2024 жылғы «Әлем аруы» байқауының қазіргі жеңімпазы, даниялық Виктория Тейлвиг табыстады. Вице-мисс атағын Таиландтан келген қатысушы иеленді. Үшінші, төртінші және бесінші орындарды сәйкесінше Венесуэла, Филиппин және Кот-д'Ивуар өкілдері алды.
Miss Universe байқауы әлемдегі ең үздік сұлулық кубогы ретінде кеңінен танымал және жыл сайын миллиондаған көрермен назарын тартады. Әр елден келген қатысушылар «Әлем аруы» ұйымы лицензиялаған ұлттық байқаулар арқылы таңдалады. Биыл іс-шараға 120 елдің өкілдері қатысты. Надин Аюб Палестина халқын осы байқауда таныстырған алғашқы әйел болды. Ол жартылай финалға шыққан үздік 30 бойжеткеннің қатарына еніп, содан кейін байқаудан шығып қалды.
CNN ақпаратынша, финалдық шоуды америкалық әзілкеш Стив Берн жүргізіп, тай орындаушысы Джефф Сатурдың музыкалық композициясымен ашылды.
Қатысушылардың шомылуға арналған киімдерімен шыққаннан кейін олардың саны 30-дан 12-ге дейін, ал кешкі раунд қорытындысы бойынша – бес финалистке дейін қысқарды.
Финалға шыққан бойжеткендерге БҰҰ Бас Ассамблеясында сөз сөйлеген жағдайда қандай жаһандық мәселені талқылайтындары және жас әйелдерді қолдау және шабыттандыру үшін Miss Universe платформасын қалай пайдалануды жоспарлайтыны туралы сұрақтар қойылды.
Байқау үш аптаға созылды, оның барысында қатысушылар ел бойынша саяхаттап, жаттығу жүргізіп, іс-шараларға қатысты.
Еске сала кетсек, екі апта бұрын байқаудың директоры Нават Ицарагрисил Мексикадан келген үміткер Фатима Бошты жарнамалық контент орналастырмағаны үшін ондаған үміткердің алдында ұрысқан болатын.
Осыған дейін біз Тайланд студенті «Әлем аруы-2025» байқауында жеңіске жеткені туралы жаздық.