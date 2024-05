Әлемдегі жаңа жел қуатының 65%-ы Қытайға тиесілі

БЕЙЖІҢ. KAZINFORM – Қытайлық жел турбинасының төрт өндірушісі өткен жылы саладағы ең үздік бес алпауыттардың қатарына енді. Қытайдың үлесіне 2023 жылы әлемдегі жаңа жел қуатының 65%-ы тиді. Бұған Wood Mackenzie халықаралық консалтингтік компаниясының келтірген мәліметтері дәлел.

Олардың есебіне сәйкес, бұл – қытайлық компаниялардың осы саладағы бірінші жетістігі. Рекордтық көрсеткіштер Қытайдың ішкі нарығындағы жел энергиясы бумының арқасында мүмкін болды.

Рейтингінің көшбасшысы Goldwind Science & Technology Co. Ltd. компаниясы болды. Ол өткен жылы 16,3 гигаватт (ГВт) турбина орнатқан. Даниялық Vestas Wind Systems A/S компаниясы үздік «бестікке» кірген жалғыз батыс өндірушісі атанды.

Дегенмен, нарық «консолидацияланған» болып қала береді. Wood Mackenzie халықаралық консалтингтік компаниясының мәліметінше, алғашқы «бестік» әлемдік жел нарығының 54%-ын бақылайды.

Қытайдың жел энергиясы қауымдастығының есебіне сәйкес, өткен жылы Қытайдың құрлықтық бөлігінде жаңадан орнатылған жел энергиясының қуаты 59,3 пайызға өсіп, 79,4-ға жуық ГВт-қа жетті.

Қытай өндірушілері 2022 жылға қарағанда 60%-ға көп жел қондырғыларын экспорттады, олардың жалпы көлемі шамамен 3,7 ГВт-ты құрады.

Аталмыш елде жасалған турбиналар 18 мемлекетке экспортталды. Өзбекстан, Мысыр, Оңтүстік Африка, Лаос және Чили 2023 жылы сатып алушылардың «бестігіне» кірді. Бұл жалпы көлемнің 65%-дан астамын құрайды.