Әлемдік БАҚ-тағы Қазақстан: $17 млрд келісім, Беларусьпен жол карталары және жаңа әуе рейсі
АСТАНА. KAZINFORM – Қараша айының алғашқы аптасында Қазақстан әлемдік ақпарат алаңында белсенді жарияланды. Ел мен АҚШ арасындағы келісімдердің жалпы сомасы 17 млрд доллардан асты, Беларусьпен өнеркәсіп және сауда-экономикалық ынтымақтастық туралы жол карталары бекітілді. Астана мен Белград арасында тікелей рейс ашылды, ал мал экспортына шектеулер ұзартылды. Толығырақ Kazinform агенттігінің шолуынан оқи аласыз.
CentralAsia: Қазақстан мен АҚШ 17 млрд доллардан астам келісімге қол қойды
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен АҚШ Президенті Дональд Трамп Вашингтондағы Ақ үйде кездесіп, екіжақты ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Бұл туралы CentralAsia жазды.
Кездесу барысында екі ел арасындағы ынтымақтастық мәселелері талқыланып, коммерциялық келісімдерге қол қойылды. Келісімдердің жалпы сомасы 17 млрд доллардан асты. Қазақстан президенті АҚШ-тың әлемдік көшбасшылық рөлін атап өтіп, бейбітшілік бастамаларын, соның ішінде «TRIPP» бағдарламасын қолдайтынын айтты.
Дональд Трамп Қазақстанмен стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға дайын екенін растады. Президенттер екіжақты қатынастардың негізгі бағыттарын талқылап, халықаралық күн тәртібіндегі маңызды мәселелерді қарастырды. Ресми кездесуден кейін олар Ақ үйдің іргесінде тұрып, жаңадан салынып жатқан салтанат сарайының құрылысын көрді.
Сапар барысында Қазақстан президенті АҚШ мемлекеттік хатшысы Марк Рубио және президенттің Оңтүстік пен Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Серджио Гормен кездесті. Сонымен қатар, Қазақстан мен АҚШ стратегиялық маңызды минералдар саласындағы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Президент IT-стартаптардың негізін қалаушылармен әңгімелесіп, АҚШ Конгресінің Өкілдер палатасының мүшелерімен кездесу өткізді.
Anadolu: Қазақстан мал экспортындағы шектеуді ұзартты
Қазақстан Ауыл шаруашылығы министрлігі 2025 жылғы 4 қарашада ел аумағынан тірі қой, ешкі және бұқаларды экспорттауға қатысты жаңа бұйрыққа қол қойды.Бұл туралы түркиялық Anadolu агенттігі хабарлады.
Құжатқа сәйкес, 2026 жылғы 30 сәуірге дейін Қазақстаннан үшінші елдер мен Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне 4 айдан асқан 120 мың тоқты мен серкені ғана шығаруға рұқсат етіледі. Квоталарды бөлу автоматты түрде портал арқылы экспорт лицензиясын берген кезде жүзеге асырылады.
Экспортқа шығарылатын жануарлар үш айдан кем емес мерзімде карантинге қойылмас бұрын идентификациялық базаға енгізілуі тиіс. Жаңа бұйрық 2025 жылғы 5 қарашадан бастап күшіне енді. Бұған дейінгі 2025 жылғы 10 мамырда енгізілген квоталар мен 26 сәуірдегі бұйрық өз күшін жоғалтты.
Report: Қазақстан мен Беларусь бірқатар салада ынтымақтастық туралы жол картасына қол қойды
Қазақстан мен Беларусь 2026–2028 жылдарға өнеркәсіптік кооперация, сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени ынтымақтастыққа қатысты бірнеше екіжақты құжатқа, соның ішінде жол карталарына қол қойды. Бұл туралы Report агенттігі хабарлады
Рәсім Астанада екі елдің премьер-министрлері – Александр Турчин мен Олжас Бектеновтің қатысуымен өтті, деп хабарлайды Report агенттігі.
Александр Турчин екі ел арасындағы сауда көлемі шамамен 1 млрд доллар екенін атап өтті. Алайда оны әрі қарай арттыруға мүмкіндік бар. Келіссөзде сауда-экономикалық байланыстарды нығайтуға ерекше назар аударылып, басты басымдық – өнеркәсіп саласындағы, әсіресе машина жасау саласындағы ынтымақтастық болды.
Олжас Бектенов жалпы 15 бірлескен жобаның барын, оның 12-сі сәтті іске асқанын, инвестиция көлемі 200 млн доллардан асатынын жеткізді. Қалған үш жоба әзірлеу немесе іске асыру сатысында. Бектеновтің сөзінше, Қазақстан Үкіметі сауда-экономикалық және басқа да қатынастарды дамытуға бар күшін салуға дайын.
ТАСС: Қазақстан мен Сербия арасында тікелей әуе рейсі ашылды
Қазақстан мен Сербия астаналары – Астана мен Белград арасында тікелей әуе қатынасы іске қосылды. Бұл ақпаратты ресейлік ТАСС агенттігі жазды.
Рейс аптасына екі рет – дүйсенбі және бейсенбі күндері SCAT әуе компаниясы арқылы Boeing 737 ұшақтарымен жүзеге асады. Ұшу уақыты – 5 сағат 40 минут. Бірінші рейсте 92 жолаушы ұшқан.
Қазақстанның көлік вице-министрі Талғат Ластаевтың айтуынша, жаңа маршрут екі ел арасындағы іскерлік, туристік және мәдени байланыстарды нығайтуға мүмкіндік береді.
Тікелей рейс ашу туралы келісім 2024 жылы Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Сербияға сапарында жасалған.