Әлемдік БАҚ-тағы Қазақстан: Оңтүстік Азияға теміржол, шетелдіктерді тіркеу және сирек жер элементтері нарығы
АСТАНА. KAZINFORM – Бұл аптада әлемдік БАҚ Қазақстанға қатысты бірқатар маңызды тақырыпқа назар аударды. Елдің транзиттік әлеуетін арттыру бойынша қадамдар, соның ішінде Оңтүстік Азияға теміржол жобалары, шетелдіктерді тіркеу жүйесін жетілдіру, сондай-ақ сирек жер элементтері нарығына шығу мен ЕуроОдақпен стратегиялық серіктестікті дамыту сияқты бастамалар ерекше аталды. Толығырақ Kazinform тілшісінің шолуынан оқыңыз.
Anadolu: Қазақстан мен Түрікменстан Ауғанстан арқылы Оңтүстік Азияға теміржол салуды талқылады
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедов БАҚ өкілдері алдында бірлескен брифинг өткізді. Бұл туралы Anadolu ақпарат агенттігі хабарлаған.
Кездесу барысында екі елдің басшылары екіжақты ынтымақтастықты әрі қарай дамыту бағыттарын белгілеп, негізгі назар сауда-экономикалық байланыстарды нығайтуға аударылды. Тоқаев қазіргі жағдайда транзиттік-транспорттық саланың стратегиялық маңызы артқанын атап өтті.
Қазақстан–Түрікменстан–Иран теміржол желісі Солтүстік–Оңтүстік транспорттық дәлізінің негізгі буыны болып саналады. Биылғы 10 айда тасымалдау көлемі 1,5 миллион тоннаға жетіп, 14%-ға өскен. Тарифтерді оңтайландыру, әкімшілік рәсімдерді жеңілдету және шекара маңы инфрақұрылымын жаңарту жұмыстары белсенді жүргізіліп жатыр.
Тараптар Ауғанстан арқылы Оңтүстік Азияға теміржол желісін салу мүмкіндіктерін, Қазақстанның бидайы мен ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттау көлемін ұлғайту жолдарын талқылады. Сондай-ақ Түрікменстан–Ауғанстан шекарасында дән терминалын салу жобасы қаралды. Энергетика саласында Қазақстан Түрікменстаннан Қытайға табиғи газ жеткізудің сенімді серіктесі болып қала береді.
ТАСС: Қазақстанда 30 күннен артық тұратын шетелдіктерді міндетті тіркеу жүйесі енгізіледі
Қазақстан Ішкі істер министрлігінің бұйрығына сәйкес, 2026 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстанда 30 күннен астам тұратын шетелдіктер үшін міндетті тіркеу енгізіледі. Бұл туралы ТАСС ақпарат агенттігі жазды.
Құжатта көрсетілгендей, Қазақстанға 90 күнге дейінгі мерзімге келетін өзге елдің азаматтары мемлекеттік шекараны кесіп өткен күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде ІІМ органдарында тіркелуі тиіс. Тіркеу үшін шетелдіктің аты-жөні, туған күні, паспортының деректері, сондай-ақ тұратын орын ұсынатын адамның деректері қажет.
Тіркеуге өтініш беру және жауап алу электронды түрде жүзеге асырылады. Егер тұрғын үй иесі келісім бермесе, шетелдік жалған ақпарат ұсынса немесе Қазақстанда болу мерзімін бұзса, тіркеуден бас тартуға болады. Жаңа мекенжайға көшкен жағдайда тіркеу қайта жүргізіледі, ал бұрынғы тіркеу автоматты түрде жойылады.
Сондай-ақ, қабылдаушы тарап шетелдіктің келгенін ІІМ-ге үш жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті. Қонақүйлер деректерді автоматты түрде береді, ал жеке тұлғалар өздері хабарлауы тиіс. Шетелдіктер бұл ережені орындамаса, айыппұл салынады.
The Times Of Central Asia: Қазақстан сирек жер элементтері нарығына кірді
Қазақстан сирек жер элементтері саласында жаһандық аренаға шығуға бел буды. The Times Of Central Asia интернет порталы хабарлағандай, ел бұрын тек шикізат жеткізуші болса, қазір стратегиялық ойыншыға айналып, критикалық маңызды материалдардың жеткізу тізбегінде белсенді рөл атқаруға ұмтылып отыр.
Бұл трансформацияның негізгі драйвері – «Тау-Кен Самұрық» мемлекеттік тау-кен компаниясы. Қазіргі уақытта Қазақстанда 100-ден астам СЖЭ кен орындары анықталған. Ел 34 белгілі элементтің 19-ын өндіреді, бұл оның халықаралық нарықта бәсекеге қабілеттілігін арттырады.
«Тау-Кен Самұрық» жетекшісі Нұрлан Жақыповтың айтуынша, Қазақстан енді тек шикізат өндірумен шектелмей, толыққанды өндірістік тізбекті құруға ұмтылып отыр. Бұл Қытайдың ұзақ уақыт үстемдік еткен нарығында Қазақстанды балама хабқа айналдырады.
— Біз Африка мен Ауғанстандағы әлеуетті аймақтарды зерттеп жатырмыз. Қазу жұмыстары әлі басталған жоқ, бірақ лицензиялау мәселелері бойынша жергілікті серіктестермен келіссөздер жүргізіліп жатыр, — деді Жақыпов.
Мамандардың пікірінше, Қазақстанның ұзақмерзімді стратегиясы геологиялық барлау, өңдеу және халықаралық ынтымақтастықты біріктіру арқылы елдің жаһандық СЖЭ нарығындағы орнын нығайтуға бағытталған. Бұл қадам Қазақстанды бұрынғыдан да стратегиялық маңызды ойыншыға айналдырады.
Report: ЕуроОдақ «Транскаспий» халықаралық дәлізін дамытуға ниетті
Ташкентте өткен үшінші «Еуропалық Одақ – Орталық Азия» экономикалық форумында Қазақстан Вице-премьері Ғалымжан Қойшыбаев пен Еуропалық Одақтың халықаралық әріптестік жөніндегі комиссары Йозеф Сикел кездесті. Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен ЕО арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайту, транзиттік әлеуетті кеңейту және инвестициялық жобаларды іске асыру мәселелерін талқылады. Бұл туралы Report ақпарат агенттігі хабарлады.
Негізгі назар Транскаспий халықаралық транзиттік маршрутының дамуына аударылды. Сонымен қатар, ЕС «Global Gateway» бастамасы аясында практикалық ынтымақтастықты нығайту мәселесі де талқыланды.
Қазақстан мен ЕО арасындағы көпқырлы ынтымақтастық үнемі кеңейіп келеді, ал мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия елдері мен Еуропалық одақ арасындағы конструктивті диалогке жоғары баға береді. Ғалымжан Қойшыбаев форумда өңірлік экономикалық кооперацияны тереңдету, инвестициялық ынтымақтастықты кеңейту және Қазақстандағы экономикалық реформалар арқылы ұлттық экономиканы құрылымдық тұрғыда жаңғырту қажеттілігін атап өтті.
Кездесу қорытындысында екі тарап стратегиялық серіктестікті одан әрі тереңдетуге, тұрақты экономикалық байланыстарды дамытуға және бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға деген өзара ниетін растады. Қазақстан үкіметі Орталық Азия елдері мен Еуропалық одақпен ұзақ мерзімді ынтымақтастыққа дайын екенін мәлімдеді.