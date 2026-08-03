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    Әлемдік биржада мұнай арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – 3 тамыздағы жағдай бойынша әлемдік мұнай бағасы арзандады.

    Иранның мәлімдемесінен кейін мұнай бағасы күрт төмендеді
    Фото: afk.kz

    Биржадағы сауда-саттық мәліметтеріне сәйкес, WTI маркалы мұнайдың бағасы 5,95%-ға төмендеп, барреліне 79,63 доллар болды. Ал Brent маркалы мұнайдың бағасы 5,20%-ға арзандап, 83,36 долларға дейін түсті.

    Сонымен қатар Urals мұнайының бағасы аздап қана төмендеп (-0,97%), барреліне 84,56 доллар деңгейінде белгіленді.

    Еске салайық, бұған дейін Қазақстан, Сауд Арабиясы және Ресей сияқты жеті ОПЕК+ елі 2026 жылдың қыркүйегінен бастап мұнай өндіру көлемін тәулігіне 188 мың баррельге арттыруға келісті.

    Сондай-ақ әлемдік мұнай бағасы өткен жұмада сауда-саттықты 1%-дан астам өсіммен аяқтап, шілде айын наурыздан бергі ең жоғары көрсеткішпен қорытындылады.

    Әлем Баға Мұнай
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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