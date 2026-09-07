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    Әлемдік мұнай бағасы тұрақты түрде қымбаттап жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — 7 қыркүйектегі жағдай бойынша әлемдік мұнай бағасында өсім бар.

    Әлемде мұнай бағасы тағы қымбаттады — ParsToday
    Фото: ParsToday

    Brent мұнайының бағасы 0,53% пайызға өсіп, баррелі 96,81 доллар болды. Oilprice мәліметіне сәйкес, WTI маркалы мұнай фьючерстері 0,61%-ға қымбаттап, баррелі 92,04 доллардан саудаланып жатыр.

    Ресейлік Urals мұнайының бағасы барреліне 86,70 доллар деңгейінде тұр. Оның бағасы 2,18%-ға қымбаттады. Кейінгі бір ай ішінде Urals мұнайының бағасы 12,89%-ға, ал өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 45,83%-ға өскен.

    Еске салайық, Ормуз бұғазы төңірегіндегі шиеленіс әлі де шешілмей тұр. Өткен аптада АҚШ Ирандағы ИРСК нысандарын шабуылдауын бастады.

    Кейін АҚШ Иранның мұнай флотына жаңа соққы жасауы мүмкін екенін мәлімдеді.

    Сондай-ақ Оңтүстік Корея Ормуз бұғазына әскер жіберуі мүмкін екені белгілі болды.

    АҚШ-тың Иранға қарсы теңіз блокадасынан 92 кеменің бағыты өзгерді.

    Энергетика Әлем жаңалықтары Баға Мұнай/газ
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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