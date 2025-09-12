Әлемдік нарықта алтын 17 долларға қымбаттады
АСТАНА. KAZINFORM – Нью-Йорк тауар биржасында алтынның бір трой унциясының құны 17 долларға өсіп, 3 690,6 доллар белгісіне жетті, деп жазды Азертадж.
Күміс те 0,48 долларға қымбаттап, 42,63 долларды құрады.
Reuters агенттігінің мәліметінше, UBS банкі 2025 жылдың соңына қарай алтын бағасының трой унциясына $3 800 деңгейіне жетеді деген болжам жасаған, әрі 2026 жылдың ортасында ол $3 900-ға дейін көтерілуі мүмкін деп отыр.
ANZ Group та 2025 жылға арналған алтын бағасының болжамын $3 800 деңгейіне көтеріп, 2026 жылы $4 000-ға дейін өсуін күтуде. Бұл күту жасаушылық сұраныстың, орталық банктердің алтынды сатып алуының, АҚШ долларының әлсіреуінің және әлемде геосаяси тұрақсыздықтың көбеюімен байланысты.
Қазіргі кезде алтын төрт апта қатарынан өсу үрдісінде; АҚШ-тың мәртебелі жұмыс нарығы мен сұраныстың әлсіреуіне қатысты деректерге байланысты Федералдық резерв жүйесінің пайыздық мөлшерлемені төмендету мүмкіндігі күшейді.
Алтын — «қауіпсіз актив» ретінде танылып отыр; геосаяси шиеленістер, қаржы нарықтарындағы белгісіздік, АҚШ-тағы инфляция деңгейі мен қызметкерлердің жұмыссыздыққа өтініш беруі сияқты факторлар оның тартымдылығын арттырып отыр.
MarketWatch агенттігінің хабарлауынша, аналитиктер алтын бағасы маусымдық ауытқуларға ұшырайтынын айтады. Мысалы, өткен жылдарда қыркүйек айында алтын бағасының тарихқа негізделген әлсіз тенденциялары байқалған, сондықтан қазіргі өсу тұрақты күйде бола береді ме, соны алдын ала айту қиын.
Айта кетейік, елімізде 97,8 тонна алтын қоры бар жаңа 5 кен орны есепке қойылды.