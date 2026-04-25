    00:45, 25 Сәуір 2026 | GMT +5

    Әлемнің 47 елі азық-түлік тапшылығының зардабын тартып отыр

    АСТАНА. KAZINFORM - 2025 жылы аштық ресми түрде екі өңірде – Газа секторында және Суданда тіркелді. Мұндай жағдай ресми есеп жүргізіле бастағалы алғаш рет болып отыр AlJazeera.

    Фото: AlJazeera

    Әлемнің 47 елінде шамамен 266 миллион адам өткір азық-түлік тапшылығына тап болған. Бұл көрсеткіш 2016 жылмен салыстырғанда екі есеге жуық жоғары.

    Негізгі себеп – қарулы қақтығыстар мен зорлық-зомбылық. Олар 147 миллион адамның тұрмыс-тіршілігіне тікелей әсер еткен. Бұдан бөлек, климаттық өзгерістер мен экономикалық күйзелістер де жағдайды күрделендірген.

    Балалардың жағдайы ерекше алаңдатады: 35,5 миллион бала тамақ тапшылығынан зардап шегіп отыр. Сонымен қатар 2025 жылы гуманитарлық көмекке бөлінетін қаржы көлемі азайған.

    Осыған дейін Сомалиде миллиондаған адам аштықтың зардабын тартып отырғаны туралы жаздық.

     

    Судан Әлем Газа секторы
