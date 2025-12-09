Әлеуметтік әмиян: 13 млн-нан астам дәрі-дәрмек рецепті цифрлық түрде берілді
АСТАНА. KAZINFORM — «Әлеуметтік әмиян» цифрлық сервисі енгізілген сәттен бастап азаматтарға ыңғайлы цифрлық форматта дәрі-дәрмек беру бойынша 13 млн-нан астам қызмет көрсетілді, деп хабарлайды Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі.
Ведомство атап өткендей, бұл амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету (АДҚ) шеңберінде жазылған барлық тағайындаудың 81,2%-ын құрайды.
— Жобаға бүкіл ел бойынша 708 медициналық ұйым қосылған. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің жалпы деңгейі e-Densaulyq, Halyk, ВЦК, Face ID және SMS-код цифрлық тетіктері арқылы жіберілген рецепттерді қоса алғанда, 85,1%-ға жетті. Рецепттердің 14,9%-ы бұрынғы қағаз форматында орындалады — бұл смартфондары мен интернеті жоқ азаматтар, сондай-ақ мобильділігі төмен азаматтар, қарттар мен балалар үшін маңызды, — делінген министрлік хабарламасында.
Жоба Мемлекет басшысының 2024 жылғы 2 қыркүйектегі «Әділ Қазақстан: Заң және тәртіп, экономикалық өсу, қоғамдық оптимизм» Жолдауын орындау шеңберінде іске асырылып жатыр және қазірдің өзінде еліміздің барлық өңірлерінде қолжетімді.
Дәрі-дәрмекті алу алгоритмі толығымен автоматтандырылған: Дәрігер eGov mobile мобильдік қосымшасының «Әлеуметтік әмиянында» электрондық ваучер түрінде автоматты түрде пайда болатын ҚР ДСМ ДҚАЖ-да рецепт қалыптастырады.
Пациент дәріханада ваучер ұсынады — ол QR коды ретінде көрсетіледі. Провизор QR кодын сканерлейді және тағайындалған препараттарды береді.
Бұл цифрлық қызметтің артықшылықтары мынадай:
- деректерді қолмен енгізуді алып тастауға;
- қызмет көрсету уақытын қысқартутуға;
- дәрі-дәрмектерді босатудың ашықтығы мен дәл бақылауын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
