Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бойынша отандық өнім үлесі 83%-ға жетті
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі отандық ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің сауда желілеріне тікелей қол жеткізуін қамтамасыз ету жұмыстарын күшейтіп жатыр.
Ақмола облысына жұмыс сапары барысында Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев Қазақстандағы өндіріс мәдениеті мен дамыған инфрақұрылымның үлгісіне айналған Родина ауылына барды.
Жүйелі мониторинг деректеріне сәйкес, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары (ӘМАТ) бойынша елдегі сөрелерде отандық өнімдердің үлесі 83%-ға жетті. Жекелеген санаттар бойынша, мысалы сүт өнімдерінде, қазақстандық брендтердің үлесі 70%-дан 90%-ға дейін өзгеріп отыр.
Осы нәтижелерді бекіту мақсатында министрлік сауда желілері, кәсіпкерлер палаталары және аумақтық сауда департаменттері арасында үшжақты меморандумдар тетігін белсенді қолданып жатыр. Бұл келісімдер фермерлерге сауда сөрелеріне қолжетімділікті қамтамасыз етсе, тұтынушылар үшін артық үстемесіз әділ бағаны қамтамасыз етеді.
Сондай-ақ «Родина» ЖШС және «Зенченко» КТ секілді ірі өндірушілердің фирмалық дүкендер желісін дамытуға ерекше назар аударылып отыр. Бүгінде Астана қаласында осындай 15 сауда орны жұмыс істейді. Жыл соңына дейін дүкендер санын 20-ға дейін ұлғайту жоспарланып отыр. Бұл қала тұрғындарына өнімді тікелей өндірушіден сатып алуға мүмкіндік береді.
-Біздің миссиямыз — өнімнің егістіктен тұтынушыға дейінгі толық цифрлық жолын қалыптастыру арқылы әрбір қазақстандық үшін азық-түлік қауіпсіздігі мен баға тұрақтылығын қамтамасыз ету. «Сауданың цифрлық айнасы» моделін енгізу арқылы біз өнімнің толық ашық қозғалысын қалыптастырамыз. Бүгінде сөрелердегі отандық өнім үлесі 83%-дан асқан кезде, біз үздік агроауылдардың тәжірибесін бүкіл ел бойынша таратып, азық-түлік қауіпсіздігін әр отбасының нақты әл-ауқатына және баға тұрақтылығына айналдырып отырмыз, — деді Арман Шаққалиев.
2025 жылы ішкі сауда субъектілерін мемлекеттік қолдау жаңа деңгейге көтерілді. Жалпы сомасы 67,5 млрд теңгені құрайтын 458 жоба іске асырылды. Бұл қаражат сауда нысандарын жаңғыртуға, инфрақұрылымды дамытуға және айналым қаражатын толықтыруға бағытталды.
Сонымен қатар мемлекеттік қолдау алушыларға қарсы міндеттемелер қойылады. Олар өз сөрелерінде қазақстандық өнімдердің басым болуын қамтамасыз етуге тиіс.
Инфляциялық қысымды төмендету үшін Үкімет «өнімсіз» делдалдарды қысқартатын цифрлық құралдарды енгізіп жатыр. Негізгі жобалардың бірі — фермерлер мен сауда желілерін тікелей байланыстыратын инновациялық агромаркетплейс.
Сонымен қатар бірқатар өңірде әлеуметтік осал топтарға арналған цифрлық азық-түлік ваучерлері жүйесі пилоттық режимде іске асырылып жатыр. Бұл жүйе фермерлерден тікелей форвардтық сатып алу және сауда үстемесін алып тастау арқылы тауарларды 25%-ға дейін жеңілдікпен сатып алуға мүмкіндік береді.
Қазақстанның Еңбек Ері Иван Адамұлы Сауэр негізін қалаған «Родина» ЖШС-нің табысты тәжірибесін Қазақстанның барлық өңіріне тарату жоспарланып отыр.
