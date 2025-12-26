Әлеуметтік нысандарда 1 371 тексеру жүргізіліп, 79,7 млн теңгеден астам айыппұл салынды
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылдың басынан бері әлеуметтік инспекторлар 1 371 тексеру жүргізді, оның 466-і жоспардан тыс, 558 – профилактикалық бақылау аясында, 347 – прокуратураның талабы бойынша өтті.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше тексеру қорытындысы бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы 704 ұйғарым берілді, 79,7 млн теңгеден астам сомаға 349 айыппұл салынды.
Мемлекеттік бақылаумен қамтылғандар: мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйымдар — 273, денсаулық сақтау нысандары — 170, білім беру — 228, әлеуметтік қорғау — 315, мәдениет — 56, спорт — 55, көлік инфрақұрылымы — 44, қоғамдық тамақтану — 26, сауда — 93, қаржы қызметін көрсету 24 және басқа да нысандар — 87.
Осылайша, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Шығыс Қазақстан облысы прокуратурасының бастамасы бойынша Шығыс Қазақстан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасына қарасты 10 объектілеріне қозғалысы шектеулі топтар үшін нысандардың қолжетімділігі мәселесі бойынша жоспардан тыс тексеру жүргізді. Тексеру қорытындыларымен нұсқамалар беріліп, жауапты тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
— Соңғы жылдары қала инфрақұрылымында елеулі оң өзгерістер байқалады. Мүгедектігі бар адамдар үшін әлеуметтік маңызы бар нысандардың қолжетімділігі артты, мемлекеттік ұйымдар, медициналық мекемелер мен қоғамдық кеңістіктер бейімделді. Мұның барлығы біздің күнделікті өмірімізді жеңілдетіп, қажетті қызметтерді кедергісіз алуға жағдай жасап отыр, — деді Өскемен қаласының тұрғыны, бірінші топтағы мүгедектігі бар Айнұр Қалиева.
Айта кетелік Алматыда әлеуметтік инспекторлардың тексеруінен соң мүгедектерге біршама қолайлы жағдай қалыптасқан еді.