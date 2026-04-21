Әлеуметтік сала бағытында онлайн оқыту жүйесі енгізіледі - Үкімет
АСТАНА. KAZINFORM – Былтыр еңбекке қабілетті 413,7 мың мүгедектігі бар адамның 30% жұмыспен қамтылған. Бұл туралы Үкімет отырысында инклюзивті саясатты жүзеге асыру шараларын талқылау кезінде Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев мәлім етті.
- Әлеуметтік қызметкерлер біліктілігін арттыруға ерекше көңіл бөлінген. Бүгінде салада шамамен 12 мың әлеуметтік қызметкер жұмыс істейді. Әлеуметтік қызметкерді есепке алудың бірыңғай тізілімі құрылды. Біліктілікті тану жүйесі қосылды, одан 2 447 маман өтті. 8 кәсіптік стандарт бекітілді. Кадрдың біліктілігін кезең-кезеңімен арттыруға мүмкіндік беретін 6 арнайы оқыту модульдері әзірленді. Биыл аттестациядан өткен әлеуметтік қызметкерлер санын 5 мыңға дейін жеткіземіз. Еліміздің жетекші жоғары оқу орындарымен бірлесіп білім беру бағдарламалары жаңартылады. Әлеуметтік сала бағыты бойынша онлайн-оқыту жүйесін енгізу жоспарланған, - деді А.Ертаев.
Оның айтуынша, инклюзивті жұмыспен қамтуды дамыту басты басымдық болады. Былтыр еңбекке қабілетті 413,7 мың мүгедектігі бар адамның 110,8 мыңы (30%) жұмыспен қамтылған. Жұмыспен қамтудың белсенді шараларымен 25 мыңнан астам мүгедектігі бар адам қамтылған. Жұмыс орындарын квоталау аясында 8 мыңнан аса адам жұмысқа орналасқан.
- Жұмыспен қамтылғанның басым бөлігі Ұлытау, Қарағанды облыстарында және Астана қаласында байқалды. Жұмыспен қамтылғандар үлесінің төмен көрсеткішін Түркістан, Жамбыл және Абай облыстарында көруге болады, - деді министр.
Бұдан бұрын хабарланғандай, биыл инклюзивті жұмыспен қамту мүмкіндігі кеңейтіледі.