Әлеуметтік тауар бағасына қолданылатын 15 пайыздық үстеме шектеуі ұлғайтылады
АСТАНА. KAZINFORM – Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев Мәжіліс депутатының сауалына жолдаған жауапта әлеуметтік тізімге енген тауарлардың бағасына белгіленген 15 пайыздық үстеменің шегін көтеру мәселесі пысықталып жатқанын мәлім етті.
- 15% сауда үстемесіне келетін болсақ, мұндай реттеу тауарлардың шектеулі ауқымына ғана әсер ететінін, ал ассортименттің негізгі бөлігі еркін баға белгілеу жағдайында сатыла беретінін атап өтеміз.
Сонымен қатар қазір министрлік бизнес ұсыныстарын ескере отырып, ӘМАТ-қа сауда үстемесін қалыптастыру тәсілін қайта қарау туралы мәселені қарастырып жатыр. Шығындарды ескере отырып, үстемеақыны ұлғайту мүмкіндігін көздейтін түзетулер әзірленуде. Осы түзетулерді қабылдау 2026 жылы жоспарланып отыр, - деп жазылған жауапта.
Министр жауабында әлеуметтік маңызы бар тауарлар тізбесі 2026 жылдың басынан бері 31-ге кеңейтілгенін еске салады.
- ӘМАТ-тың пысықталған тізбесінде 31 атау бар (оның ішінде қызанақ («черри», «жүзім тектес» сорттарынан басқа), қияр («қышқыл» сортынан басқа), алма, сиыр еті, қой еті, жылқы еті, тартылған ет, жаңа піскен, салқындатылған және мұздатылған (қарақұйрық, мөңке, көксерке, тұқы, сазан) балық, тауық еті (ұшалар), пастерленген, ультра пастерленген, дәмі жоқ майлылығы 2,2%-дан 6%-ға дейін стерильденген сүт (лактозасыз қоспағанда), майлылығы 2-3% айран (лактозасыз қоспағанда), қаймақ (лактозасыз қоспағанда), сүзбе: майлылығы 5-9% (лактозасыз қоспағанда), майлылығы 40-50% қатты, жартылай қатты ірімшік, қара шай (қапталғаннан басқа дәмсіз), - дейді Арман Шаққалиев.
Бұған дейін әлеуметтік маңызы бар тауарлардың тізбесі 33-ке жететіні айтылған болатын.