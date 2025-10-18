Алғаш рет жүздеген Газа тұрғыны қираған мешітте жұма намаз оқыды
АСТАНА. KAZINFORM — Газа тұрғындары ұзақ айлардан кейін алғаш рет қираған мешіттерінің арасында намазға жығылды, деп жазады Анадолы.
Жүздеген палестиналық Израильдің екі жылға жалғасқан шабуылдары салдарынан толығымен немесе жартылай қираған мешіттердің орнында құлшылық жасады.
Газа үкіметінің баспасөз қызметінің мәліметінше, Израиль 835 мешітті толықтай қиратқан, ал тағы 180 мешітке жартылай зақым келген. Қираған діни ғимараттардың ішінде тарихи нысандар да бар.
Кей ауданның тұрғындары қайта бас қосып, қираған мешіттің қалдықтарын өздері тазалап, жерге жайма мен кілемдер төсеп, жұма намазға жығылды.
Намаз басталғанға дейін қирандылар арасында азан шақырылды.
Израиль армиясы екі жылдың ішінде Газа секторына 200 мың тонна жарылғыш зат тастаған, соның салдарынан инфрақұрылымның шамамен 90%-ы қиратылып, екі миллионға жуық бейбіт тұрғын қоныс аударуға мәжбүр болған.
Газа тұрғыны Ғалиб ан-Нимр мешіттерде қайтадан намаз оқу — ұзақ жылдар бойы бастан өткен қиындықтар мен жақындарын жоғалтқаннан кейінгі тыныштықтың белгісі екенін айтты.
Тағы бір палестиналық, Абу Каид Абу Аси, бірге намаз оқығалы көп уақыт өткенін айтып, бүгінгі күн барлығы үшін ерекше және маңызды екенін айтты.
Осыдан бұрын Газа үкіметі Израильдің екі жылға созылған шабуылдары салдарынан сектор тарихтағы ең ірі гуманитарлық дағдарысқа ұшырағанын хабарлап, соғыстан кейін 20 мың жарылмаған оқ-дәрі қалғанын айтты.