17:15, 18 Қазан 2025 | GMT +5
Алғашқы қар түсті: СҚО-да ауа райына байланысты ескерту жарияланды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысында алғашқы қар жауып, қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жарияланды.
«Қазгидромет» кәсіпорны облыстық филиалының мәліметінше, ертең күн бұлтты болғанымен, қар жаумайды. Өңірдің батысында, солтүстігінде көктайғақ болмақ. Сондай-ақ тұман түсіп, оңтүстік пен шығыста екпіні 15-20 м/с жететін жел тұрады.
Алғашқы түскен қар жатпайды, өйткені синоптиктердің болжамынша ертең ауа температурасы өңірде +4,+6 С шамасында болады.
«112» қызметі де sms хабарлама жіберіп, тұрғындарды көктайғақ болатындығы жөнінде ескертіп жатыр.
Былтыр облыста алғашқы қар 13 қазан күні жауды.
