Алкмар қаласында батуттағы гимнастикадан әлем кубогының екінші кезеңі өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – Алкмарда өтетін батут гимнастикасы бойынша әлем кубогының екінші кезеңіне Қазақстан құрамасынан 3 спортшы қатысады.
Атап айтқанда, бұл бәсекеде құрама намысын Роман Барков, Никита Тумаков және Ерлан Тасмағамбетов қорғайды.
Әлем кубогының кезеңі 12-13 наурыз аралығында өтеді.
Айта кетейік, әлем кубогының алғашқы кезеңінде Роман Барков сегізінші орын алған еді.
Ал синхронды секіру бағдарламасында Роман Барков пен Ерлан Тасмағамбетов бесінші орынға тұрақтады.
Бұған дейін батуттағы гимнастикадан әлем кубогында Қазақстан ерлер құрамасы үздік ондыққа енгенін хабалаған едік.